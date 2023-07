Půl miliardy dolarů v kase. Barbie s Oppenheimerem trhají divácké rekordy

Kasovní úspěch dělá z filmu o plastové panence Barbie režírované Gretou Gerwigovou historicky největší debut filmu režírovaného ženou. Jen ve Spojených státech a Kanadě se Barbie dostala na první místo s tamními rekordními tržbami ve výši 155 milionů dolarů (v přepočtu přes tři miliardy korun, pozn. red.) z prodaných lístků.

Svými tržbami tak Barbie dokázala překonat rovněž letos uvedený film Super Mario Bros, který se zakládá na legendární videohře od společnosti Nintendo, a také všechny letos uvedené marvelovky. Informoval o tom list The Guardian.

Také thriller Oppenheimer americkém vědci J. Robertu Oppenheimerovi, který vynalezl atomovou bombu, překonal očekávání a v amerických i kanadských kinech zatím utržil celkem 80,5 milionu dolarů (v přepočtu necelé dvě miliardy korun, pozn. red.), což z něj udělalo největší debut režiséra Christophera Nolana mimo batmanovskou sérii a jeden z nejlepších startů životopisného dramatu s ratingem R v historii. Lepšího výsledku z jeho tvorby dosáhl pouze Batman.

Je to také poprvé, kdy jeden film otevřel promítání s tržbami přes sto milionů dolarů a další film během stejného víkendu za více než osmdesát milionů dolarů, píše dále list The Guardian.

Barbie vyhrává klání „Barbieheimer“

Bitvu mezi oběma filmovými trháky, kterou filmoví fanoušci označili názvem Barbieheimer, zatím vyhrává Barbie. Celosvětově už stihla utržit 337 milionů dolarů, zatímco Oppenheimer globálně na vstupenkách vydělal 174,2 milionu dolarů.

Ve Velké Británii řetězec kin Vue uvedl, že pětina zákazníků viděla o víkendu oba filmy ve dvojprogramu, což byl největší prodej vstupenek do britských kin od dob covidu.

Barbie vede i u českých diváků. V Česku totiž snímek během uplynulého víkendu vidělo více než 103 tisíc diváků a utržil 18,9 milionu korun. Vyplývá to z údajů na webu Unie filmových distributorů. Kromě Openheimera zůstal za Barbie i snímek Mission: Impossible s Tomem Cruisem a Harrison Ford jako Indiana Jones.

Životopisný snímek o Oppenheimerovi během premiérovém víkendu vidělo v tuzemských kinech přibližně 88 500 lidí a na tržbách vydělal 17,6 milionu korun.

Víkendová návštěvnost českých kin a výše tržeb Pořadí Film Víkendové tržby (v Kč) Víkend diváci Celkové tržby (v Kč) Diváci celkem 1. Barbie 18 903 273 103 388 21 460 966 117 251 2. Oppenheimer 17 582 675 88 419 17 679 350 88 798 3. Mission Impossible Odplata - První část 2 681 329 13 039 12 968 937 63 862 4. Indiana Jones a nástroj osudu 2 398 364 12 260 32 143 722 168 655 5. Mezi živly 2 255 235 12 470 25 033 480 142 989 Zdroj: Unie filmových distributorů

Podle PostTraku film Barbie navštěvují převážně ženy, které tvořily 65 procent všech diváků, a 40 procent pak tvořili lidé mladší 25 let. Pro srovnání, na Oppenheimera chodí naopak více muži, kteří tvořili 62 procent diváků, 63 procent diváků pak bylo starších 25 let. Zároveň 32 procent diváků bylo ve věku 18 až 24 let.

Od covidové pandemie, která uspala nejen filmový průmysl, už přišlo do kin několik úspěšných premiér. Úspěšnými filmy byl například Spider-Man: Bez domova, Top Gun: Maverick nebo Avatar: The Way of Water. Ovšem skutečnost, že by uspěly hned dva filmy najednou, je velmi pozoruhodná.

„Byl to skutečně historický víkend a pokračuje v pozitivním vývoji,“ řekl Michael O’Leary, prezident a generální ředitel Národní asociace majitelů divadel. „Lidé poznali, že se děje něco výjimečného, a chtěli být toho součástí,“ dodává.