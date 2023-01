Na běžkách za krkonošskými specialitami. Připlatíte si, ale stojí to za to

K nejvýš položené farmě v Česku

Trasa začíná na vrcholu Přední Planiny, tyčící se vysoko nad Špindlerovým Mlýnem. Sem vede ze Svatého Petra sedačková lanovka, která vás rychle a bez námahy vyveze do výšky přibližně 1 150 metrů nad mořem. Díky tomu má celý okružní výlet spíš klesající profil a končí dlouhým sjezdem zpět do Špindlerova Mlýna.

Kdo chce celou akci podniknout poctivě bez dopomoci lanovky, může si k celkové délce třiceti kilometrů připočítat sedm navíc a k tomu téměř pět set metrů stoupání. A to už je pořádná porce kilometrů, která si žádá i pravidelný přísun energie po cestě!

Otužilá zvířata jsou celoročně na horském vzduchu.

Od horní stanice lanovky směřuje trasa k osadě Klínové boudy. Využít lze Krkonošské lyžařské magistrály, která od Harrachova po Žacléř měří téměř devadesát kilometrů, případně o něco níž položené trasy, vedené kolem Boudy na Pláni. Obě cesty vás nakonec přivedou na rozsáhlé horské louky s několika chatami. Nás zajímá bouda Nová Klínovka, která zde stojí od roku 2016 a jménem připomíná původní Klínovou boudu, jež vyhořela roku 1970.

Nová Klínovka je nejenom restaurací a horskou chatou s možností ubytování, ale v jejím okolí hospodaří pan Zálešák na nejvýš položené farmě v Česku. Celoročně, tedy i v zimě tu na okolních loukách můžete spatřit malé stádo odolného skotského náhorního skotu. Chlupatá a rohatá zvířata se tak starají o přísun čerstvého masa, které snad víc „bio“ ani být nemůže.

Jsme sice zatím jen čtyři kilometry od startu výletu, před další cestou ovšem nezaškodí zajít na zdejší hovězí guláš. Podávají jej s domácím chlebem, takže jedinou kupovanou ingrediencí tohoto pokrmu tvoří jemně nakrájená cibule.

Horské pivo Fries

Vydatný guláš se hodí zapít pivem. Nedaleko od Klínovek se nachází jeden z krkonošských minipivovarů, který najdete v dva kilometry vzdáleném penzionu Andula. Cestu poznáte snadno – od Nové Klínovky vede Krkonošská magistrála přímo k penzionu.

Posedět můžete i na venkovní terase s výhledem.

Zdejší pivo se jmenuje Fries a vaří jej celoročně přímo zde, v nadmořské výšce 1 100 metrů. Těžko říct, zda právě nadmořská výška má vliv na jeho chuť, podle zdejšího sládka je základem úspěchu hlavně kvalitní horská voda a vaření piva s láskou. To můžeme potvrdit, neboť skvěle hořký je nejenom jejich Ale, ale i klasická světlá desítka. Milovníci jiných chutí zde mohou například vyzkoušet i medové pivo nebo jiné sezonní speciály.

Varna se nachází přímo v restauraci, takže při troše štěstí zde můžete nasát pravou pivovarskou atmosféru, kdy se vzduchem line chmelové a sladové aroma. Za hezkého počasí lze posedět na venkovní terase u bublajícího potůčku s parádním výhledem na okolní hory. Zajímavostí je také Krkonošská pivní stezka, která propojuje některé krkonošské pivovary a na které leží i penzion Andula a Friesovy boudy.

Houbové speciality na Friesových boudách

Přímo nad penzionem Andula leží čtyřhvězdičkový hotel Friesovy boudy. I zde točí pivo Fries, ale zbystřit byste měli i nad jejich jídelním lístkem – zdejší kuchyně je totiž opravdu tip top.

Krkonošská kulajda na Friesových boudách

Žemlový knedlík s houbovou omáčkou potěší nejenom vegetariány.

Restaurace v moderním stylu s panoramatickým výhledem nabízí profesionální servis a špičkovou gastronomii z lokálních surovin. Vybrat si můžete z několika krkonošských specialit, jako je například málo známý krkonošský bramborový dezert „sejkory“ s tvarohem a povidly nebo pokrmy z lokálních sýrů.

Nás ovšem zaujala vůně hub, které jaksi ke Krkonoším přirozeně patří. Vegetariáni a milovníci hřibů si zde mohou pochutnat na skvostné kulajdě, my jsme navíc v denní nabídce objevili i žemlový knedlík s houbovou omáčkou. Tento pokrm plný smetany a vůně krkonošských lesů nás úplně dorazil, takže jsme byli rádi, že zkonzumovanou energii můžeme vyběhat na dalších kilometrech krkonošské magistrály.

Maso a sýry z Lesní boudy

Příjemně zvlněná svážnice se od Rennerových bud zařezává do svahu pod Liščí horou a nabízí jak pěkné lyžování, tak i občasné výhledy do podhůří Krkonoš. Mineme odbočku k Tetřevím boudám – tento známý horský hotel byl v minulých letech zrekonstruován a rovněž nabízí jídla z krkonošských surovin. My ale protentokrát nezastavujeme a pokračujeme po široké cestě směrem k Lesní boudě.

Na Lesní boudě můžete ochutnat řepu s čerstvým kozím sýrem.

Tato tradiční horská chata leží na důležitém turistickém rozcestí na úpatí Liščí hory, v blízkosti Pece pod Sněžkou. Už léta tady hospodaří rodina Kreiplových, kteří kromě ubytování a restaurace provozují i horskou ekofarmu. Tady můžete okusit jídla připravená podle starých krkonošských receptů z jehněčího a kůzlečího masa nebo z domácích sýrů.

Jedlíci mohou ochutnat kupříkladu krkonošskou ovčáckou misku, my jsme před výstupem na Liščí horu hledali spíš něco lehčího. Nakonec jsme vyzkoušeli salát z řepy s kozím sýrem a jako sladkou tečku si dali kozí tvaroh s borůvkovou omáčkou, zvanou žahour.

Obří borůvkový knedlík z lenosti

Jsme v nejvzdálenějším koutě výletu a přibližně v jeho polovině. U Lesní boudy obracíme směr a začínáme stoupat na vrchol Liščí hory. Jedeme po tradiční a velmi oblíbené krkonošské trase, která nás přivede k neméně oblíbené zastávce u Chalupy na Rozcestí. Na krkonošských hřebenech v místě, kde se stýká celkem pět cest, najdou turisté již téměř 100 let horskou občerstvovnu.

Obří borůvkový knedlík vznikl z lenosti kuchaře.

Stávající chalupa zde stojí od roku 1980 a provozují ji manželé Niklovi. U borůvkového koláče a sálajícího krbu se dáváme do řeči se Zdeňkem Niklem, který zde po léta mimo jiné připravuje obří borůvkové knedlíky. Toto jídlo vzniklo podle jeho autora z lenosti zaobírat se pro přípravu porce více knedlíky. Dnes jde o vyhlášenou specialitu a koncept jednoho velkého knedlíku postupně začali nabízet i jiná místa. Chalupa se plní k prasknutí, kolem krbu se suší větrovky a prostorem se line vůně borůvek.

Toto typické horské ovoce si ostatně bereme na cestu i v tekuté podobě – likér borůvka je jedním z jejich produktů, který se připravuje z borůvek nebo brusinek. Cinkající lahvičky v batohu nám tak budou připomínat výlet, kdy jsme na hřebenech okusili od všeho trochu – sladké i slané, teplé i studené a v tekutém i pevném stavu. Vždy však krkonošské!