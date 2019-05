Český výletník: Hledání nejužší uličky v Česku, jednu z nich řídí semafor

Na Mírovém náměstí v Kadani upoutá každého kolemjdoucího úzká, ale dobře označená mezera mezi dvěma domy. Nad ní visí honosná tabulka „Katova ulička - nejužší ulice v ČR 66,1 cm“.

Doprovází ji veselý obrázek tlouštíka, který by se do uličky sotva vešel. Když z ní lidé vycházejí, vypadá to, jako by vylézali z černé díry a i uvnitř vypadá tento „tunýlek“ jak z anglické detektivky.

Ulicí prý ve středověku opravdu chodíval kat k exekucím (spojuje náměstí s bývalou katovnou). Na druhé straně ulička ústí na hradbách. Katova ulička je dlouhá 51 metrů a straší v ní podle pověsti rouhavá jeptiška. Byl jsem tam ve slunném odpoledni a naštěstí tam nestrašil nikdo.

Ulička se semaforem

Původně jsem měl dokonce ideu chodit nejužšími uličkami s pásmem a měřit, jenže by nebylo jednoduché najít nejužší místo, tak jsem se spokojil s oficiálními údaji.

Přenesme se o víc jak sto kilometrů na východ do Prahy. Spára mezi domy na Kampě poblíž ulice U Lužického semináře také aspiruje na naši rekordní ulici.

Je úzká jen půl metru a proslavila se semaforem na každé straně. Chodci musejí počkat na zelenou. Cizí turisté v ní chodí sem a tam, i když oficiálně vede ulička k restauraci Čertovka.

Problém je, že fakticky to není samostatná ulice. Zdejší domy mají adresu taktéž U Lužického semináře jako v sousední „velké“ ulici.

Hodně úzká a romantická je také spojnice náměstí Svornosti a Kájovské ulice v Českém Krumlově. Místní ji lidově přezdívají Myší díra, ale jinak je to opět „bezejmenná ulice“, takže kritériím úplně nevyhovuje.

Provoz v nejužší uličce v Praze řídí semafor. Vede k restauraci Čertovka a je vděčným cílem turistů. Tišnovská Koželužská ulička se chlubí certifikátem českého rekordu.

Někdy bývá jako nejužší (rovněž mylně) uváděna Koželužská ulička v Tišnově (77 cm), kde na zdi visí tabulka, že má certifikát z České knihy rekordů. Avšak je zjevné, že na Katovu uličku nestačí. Úzkou uličku má ve směru dolů z náměstí i Úštěk.

Každopádně výletnický primát přiznávám kadaňské Katově uličce, a to i díky příběhu. A nakonec si to ještě zúžíme: světový rekord drží Spreuerhofstrasse v německém Reutlingenu, která má v nejužším místě 31 centimetrů. Tam bych měl problém projít i já jako hubeňour.