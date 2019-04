Jarní výlet pro opravdové milovníky české krajiny. Objevte krásy Středohoří

Zatímco holá Raná je oblíbeným cílem pilotů na padácích, sousední Oblík vyhledávají milovníci botaniky a dalekých výhledů. Z Oblíku potom pokračuje linie nižších vrcholků Srdov a Brník k severovýchodu, odkud se otevírají další výhledy na nejvyšší vrcholy Českého středohoří.



Je to kraj, kde se střídají stepní travnaté svahy s opuštěnými sady, hustými křovinami a obnaženými skalkami skýtajícími panoramatické rozhledy. Na jaře tady rozkvétají stromy, keře a vzácné rostliny, jako jsou například koniklec luční nebo hlaváček jarní.

Raná, Mekka pilotů

Náš výlet začneme v obci Raná, kde můžeme zaparkovat u restaurace Skleník. Kdo by chtěl využít vlak, může vyrazit z nedaleké stanice Lenešice a na Ranou dojít po modré značce.

Od Skleníku to je do sedla Rané pár minut cesty vedoucí travnatým svahem, který provrtaly rodinky syslů obecných. Toto roztomilé zvířátko zde vytvořilo největší českou kolonii, jejíž velikost se odhaduje na pět set jedinců.

Dalším početným druhem na Rané jsou piloti padáků, kteří se spouštějí z vrcholku hory a využívají svahové nebo termické proudění.

Raná byla odjakživa vyhledávaným cílem bezmotorového létání všeho druhu. Nejprve to byli piloti na kluzácích, posléze rogalisté, které v posledních desetiletích vystřídali paraglidisté.

Ze sedla vystoupáme po hřebeni na 457 metrů vysoký vrchol Rané a můžeme se oddat prvnímu panoramatickému rozhledu.

Nejbližší dominantou je vrchol Oblíku (náš další cíl), za kterým vykukují nižší kopce Srdov a Brník. Severním směrem se zvedá čedičový vrch Milá, za kterou při dobré viditelnosti uvidíme Krušné hory. Celkovou malebnost rozhledu kazí jen kouřící komíny počeradské elektrárny.

Za hlaváčky na Oblík

Vracíme se zpět do obce, přecházíme rušnou silnici a po neznačené polní cestě směřujeme přímo k vrcholu Oblíku. Tento dominantní vrchol vystupuje nad bezprostřední okolí o zhruba tři sta výškových metrů – dost na parádní rozhled i solidní tělocvik při výstupu.

Vrchol Rané ze sedla Zelená značka stoupá k vrcholu Oblíku kolem rozkvetlých hlaváčků jarních.

Cesta se pomalu začíná zvedat a zakrátko nás dovede do starého sadu s kvetoucími stromy, kdysi se také na jižních svazích Oblíku pěstovalo víno. V sadu můžeme poprvé obdivovat žlutě kvetoucí trsy hlaváčků jarních.

Hlaváček je vzácná a silně ohrožená rostlina, která se u nás vyskytuje především na jižní Moravě a v Českém středohoří. Tato jasně rozpoznatelná bylina miluje osluněné suché louky a stepní stráně, což je případ rezervace na Oblíku. Vyskytují se zde desítky dalších vzácných druhů rostlin a živočichů, mezi hlaváčky si například všimneme koniklece lučního nebo prvosenky jarní.

Obcházíme zprava hranici rezervace a přijdeme na zelenou turistickou značku, která strmě stoupá k vrcholu. Na holém vršku se otevírají nádherné rozhledy všemi směry, jen k severu výhled zastiňují nízké keře. Tady můžete v trávě mezi hlaváčky relaxovat a oddávat ne nerušenému pohledu na krajinu kolem Loun.

Hlaváček jarní miluje osluněné suché louky a stepní stráně, což je právě případ rezervace na Oblíku.

V minulosti na vrcholu stávala kaple a každoročně sem vedly svatojiřské poutě. Dnes tu najdeme jen torzo sloupu elektrického vedení a kamennou skulpturu označující jakési energeticky významné místo.



Jako vojáci v zákrytu

Přecházíme k severnímu svahu Oblíku a sestupujeme po zelené značce velmi strmým svahem do sedla nad obcí Mnichov. Protože nás lákají další dva vrcholy Srdov a Brník, uhýbáme ze zelené a směřujeme přímo k vrcholu prvního z nich. Odměnou je nám holý hřeben Srdova s pěknými výhledy na Oblík a Ranou. Opačným směrem se zvedá vrchol Brníku, za nímž se rýsují nejvyšší vrcholy Českého středohoří Pařez, Hradišťany i jasně patrná Milešovka. Na jih od nich pak dobře vidíme hrad Hazmburg.

Všechny tři kopce Oblík, Srdov a Brník jsou seřazeny hezky jeden za druhým jako vojáci v zákrytu. Podle geologů vrcholy vznikly na jedné tektonické linii a patří tak k představitelům tzv. lineárních erupcí v Českém středohoří.

Vrchol Brníku, za nímž se rýsují nejvyšší vrcholy Českého středohoří Pařez, Hradišťany a Milešovka.

Severní svahy Brníku padají prudce do údolí a navíc je porůstá neprůchodný les. Vracíme se tedy zpět stejnou cestou až do sedla pod Oblíkem. Tady obcházíme masiv Oblíku zleva po neznačené pěšině vedoucí po hranici rezervace než najdeme nám již známou zelenou turistickou značku. Cesta nás po chvilce přivede ke statku Oblík s nabídkou biopotravin od krav i ovcí, které spásají zdejší louky a přispívají tak k zachování vzácného stepního biotopu.



Návrat zpět do Rané vede po zelené značce, ze které u rybníčka uhýbáme doprava a kousek jdeme po hlavní silnici. Kdo by si chtěl výlet prodloužit a neměl dost vyhlídek, může pokračovat po zelené až do Loun a cestou vystoupat na vyhlídku Červený vrch s rozhlednou Stříbrník.