Zažije Balt nával století? Statisíce Němců neví, kde budou trávit dovolenou

„Normální sezona dovolených s plnými bary na plážích a plnými horskými chatami v létě nebude. Za to by nebylo možné převzít zodpovědnost,“ vyjádřil v úterý své přesvědčení německý ministr zahraničí Heiko Maas po jednání s kolegy mimo jiné z Rakouska a Švýcarska. Že se hranice do léta pro turisty otevřou, nevyloučil, myslí si však, že to lze teď jen těžko předpovídat.

Jeho vládní kolega, ministr pro rozvojovou pomoc Gerd Müller, ale ve stejný den hovořil nejen o možnosti letní dovolené v Německu, ale také u Středozemního moře, a to včetně zemí severní Afriky, jako jsou Tunisko, Maroko nebo Egypt. Podmínil to tím, že tam budou funkční hygienické koncepty evropské úrovně.

Zatím v Německu platí varování před turistickými cestami do jakékoliv zahraničí země, a to včetně sousedního Česka nebo Rakouska, které jsou nákazou postiženy méně. O tom, jestli varování prodloužit i po 3. květnu, rozhodne ministerstvo zahraničí koncem dubna. Do prvních květnových dnů platí také omezení pro cesty do spolkové republiky ze zahraničí, k nimž musí být pádný důvod.

Výsledkem těchto omezení i faktu, že všechny hotely musí zatím zůstat zavřené pro turisty, je, že turistická branže přichází o miliardy eur. Německý svaz cestovního ruchu (DRV) počítá s tím, že jen od poloviny března do konce dubna dosáhnou finanční ztráty 4,8 miliardy eur (132 miliard korun). „Nové rezervace prakticky nejsou,“ stěžuje si mluvčí svazu Kerstin Heinenová.

Dramatické změny na trhu potvrzuje i průzkum veřejného mínění pro televizi ARD z poloviny dubna, podle něhož s tím, že dovolenou uskuteční tak, jak dosud plánovali, počítá jen 28 procent Němců. Dalších 14 procent už svou letní dovolenou kvůli nákaze stornovalo, 21 procent ji dosud raději nerezervovalo.

Pokud se pro rezervaci nakonec rozhodnou, budou mít v létě zřejmě jen velmi omezený výběr zahraničních destinací. „V Itálii by si němečtí rekreanti na léto spíše rezervovat neměli,“ doporučuje například deník Die Welt. „Malorka, Barcelona, Andalusie - pro německé rekreanty v létě zřejmě nedostižné,“ pokračuje ve výčtu koronavirem silně postižených oblastí. Němcům nedoporučuje ani Velkou Británii, části Spojených států nebo asijské země jako je Čína, Indie nebo Japonsko, do nichž se nyní stejně nedá dostat.

Pokud jde o Česko, řadí ho noviny k zemím, které epidemii zatím zvládají velmi dobře. „Kdy ale budou moci zahraniční turisté znovu navštívit Pražský hrad, je nejisté. Hranice jsou až na pár výjimek uzavřené,“ konstatuje deník.

Naději u části Němců vzbuzuje možnost bilaterální dohody s Rakouskem, která by mohla umožnit strávit dovolenou v této alpské zemi. Němečtí politici na rakouské úvahy však zatím reagují velmi zdrženlivě. Je tak docela možné, že se nakonec většina Němců bude muset spokojit s dovolenou někde mezi Baltským mořem a Bodamským jezerem, tedy na území spolkové republiky.