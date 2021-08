Glamping: nová verze táboření zažívá ve Středomoří opravdový boom

Stojím uprostřed kempu Istra Premium Camping Resort v chorvatském městečku Funtana. Vpravo Poreč, vlevo Vrsar. A přede mnou Jadran. Něco, co tu vlastně vždycky bylo. Jenže v tuto chvíli je to celé vyladěno do posledního oleandrového detailu. Do poslední glamorousní i hygienické tečky. Do posledního čistého čtverečního metru na pláži. A nebo do posledního služebního elektromobilu na cestě.

Dřívější naturistický kemp se proměnil k nepoznání. Normálním klíčem na docela normálním visacím zámku otevírám poněkud nenormální stan. Zip nahoru, doleva a doprava a jsem tu. Glamping safari.

Funguje to docela jednoduše, je tu elektřina, takže i klimatizace, větrák, mikrovlnka, varná deska a konvice. Stůl, noční stolky, lampy i postele jsou jako ze Vzpomínek na Afriku. A k tomu hodně přírody, čerstvého vzduchu, prostoru i soukromí. K moři je to jen osm, možná deset metrů.

Člověk je vlastně celou dobu venku. Nějaké zacházení dovnitř se nepočítá. Stačí zaklesnout vstupní cípy stanu do boků, vyrolovat plastové ochrany proti dešti na síťovaných oknech a nechat celou dřevěnou konstrukci „proluftovat“.

Některé stany jsou řešeny i jako patrové stavby s horní galerií.

Trošku mě straší, kolik hmyzu náš luxusní přístřešek navštíví. A co se bude dít za deště. Jenže komárů je tady úplně stejně jako v běžném hotelu či apartmánu a za silného deště se neděje vůbec nic. Masivní dřevěný skelet prověřujeme totiž hned první noc. Leje, že by ven psa nevyhnal, ale na stan to jen tak roztomile ťuká. Skvělé spaní.



Drahé se prodává

Safari stany, designové hotely, eko resorty, stromové domy, alpské dřevěné chalety, mobilehomy s vířivkami či vlastními bazény. Luxusní ubytovací kapacity, po nichž se v turistických destinacích zájem zvedal kontinuálně už před pandemií, zažívají nyní skutečný boom.

A pokud se něco v letošním covidovém létě dobře prodává, ať už je to v Chorvatsku na Jadranu, u rakouských jezer nebo ve slovinských Alpách, pak je to glamping. „Máme beznadějně plno, lidé už si dokonce rezervují stany na příští rok,“ potvrzuje po telefonu například recepční Campingu Breznik ležícího u jezera Turnersee v rakouských Korutanech.

„Patříme k průkopníkům tohoto způsobu trávení dovolené na Balkánu i v centrální Evropě vůbec,“ objasňuje manažer resortu Garden Village Bled Dejan Andrič. „V letech 2018 až 2019 jsme vykazovali 98 procentní obsazenost. Letos jdeme vstříc hodnotě devadesát a více procent, loni to bylo sedmdesát,“ doplňuje.

„Je zajímavé, že i v podmínkách pandemie se ubytovací objekty, které jsou na vysoké kvalitativní úrovni, tedy patří k nejdražším, obchodují nejlépe a jejich obsazenost je mnohem vyšší než u jednoduššího ubytování základní kvality,“ říká Adriano Palman, ředitel chorvatské asociace kempů.



Na Istrii se posledních pět let vždy nejdříve rezervovaly nejlepší a nejdražší ubytovací kapacity. „Během koronavirové krize zaznamenal tento prémiový segment ještě masivnější úspěch na trhu. Glamping, nejlepší hotely, restaurace – ty se naplnily jako první,“ potvrzuje v telefonickém rozhovoru pro MF Dnes Denis Ivošević, ředitel istrijské pobočky Chorvatského turistického sdružení.

Miliony do luxusu

Istrie, která je pro Čechy něco jako druhý domov, se na luxusní turistiku zaměřila už před časem. Nejdříve se do výstavby designových hotelů pustil Rovinj, mimochodem před dvaceti lety běžné hezké letovisko na pobřeží, dnes jedna z nejnavštěvovanějších chorvatských lokalit vůbec.

Některé stany v kempu Istra Premium Camping Resort jsou přím u moře, kolem nich vede příjemná promenáda, děti tu jezdí na koloběžkách a při podvečerní procházce při západu slunce se hodí v každém případě dalekohledy.

A pak se přidaly další. Mezi prvními začala s glampingovými safari stany zhruba před deseti lety firma Valamar Riviera, jedna z nejstarších (historie sahá do roku 1953) a momentálně nejúspěšnějších v oblasti chorvatského turismu, která provozuje desítky ubytovacích kapacit včetně několika kempinků na celém Jadranském pobřeží.



„Vyvinuli jsme koncepty ucelených resortů s prémiovou, tedy i glampingovou nabídkou. Posledních šest let investujeme do zvyšování kvality ubytování. Celkově za 17 let to činí přes 800 milionů eur,“ tvrdí Ivana Budinová Arhanićová, zástupkyně šéfa oddělení rozvoje a korporativních činností společnosti.

Glampingový resort u Bledského jezera v Slovinsku - Garden Village Bled

Investice, a nejen u Valamaru, se samozřejmě musí někde projevit. A to ve prospěch návštěvníka. Součástí glampingu je totiž nejen samo ubytování, ale právě i služby okolo – rezervovaná lehátka na pláži, osobní kuchař, velké, luxusně vybavené parcely pro obytné vozy v první řadě od moře, speciální nabídka jídla a jeho dovoz, snídaně v privátním bazénu, exkluzivní servis…



Jak voní pohoda

A většina toho je na letošní sezonu vyprodaná. Stačí si projít internet. Tak například glampingový resort Garden Village Bled u Bledského jezera ve Slovinsku. Tady se začalo s novým typem ubytování už v roce 2014.

„Patříme k průkopníkům tohoto způsobu trávení dovolené na Balkánu i v centrální Evropě,“ objasňuje manažer resortu Dejan Andrič. „V letech 2018 a 2019 jsme vykazovali 98procentní obsazenost. Loni to bylo 70, letos jdeme vstříc hodnotě 90 a více procent,“ doplňuje.

Ceny se výrazně mění v závislosti na sezóně. Na jaře či na podzim lze například safari stan pořídit na Jadranu za 70 eur na noc, o prázdninách to může být i čtyřnásobek. Cenová úroveň se odvíjí od celkové úrovně kempu, polohy stanu i dalších služeb – čím širší a propracovanější nabídka vyžití, tím si logicky zaplatíte více.

V situaci, kdy turistické destinace za covidový rok 2020 hlásily i více než šedesátiprocentní propad. Jen pro představu – tři noci v glampingovém stanu tady na konci srpna vyjdou čtyřčlennou rodinu přibližně na 1 100 eur.



A nám zatím vlažný větřík čechrá stanové plátno, děti si hrají v odpočinkové zóně přilehlé zahrady plné palem a všední starosti se tak nějak ztrácejí s kouřem z grilovaných čerstvých ryb.