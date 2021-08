Letos se letělo do bulharského historického města Nesebar. Tady jsou postřehy z cesty i pobytu. Za mořem do Bulharska se létá nejčastěji do Varny a Burgasu. Zpáteční letenka z Prahy do Varny pro tři pasažéry s jedním velkým zavazadlem stála u nízkonákladové společnosti Wizz Air 16 tisíc korun a byla to nejdražší položka celé cesty.

Ne nadarmo se říká, že do Bulharska se jezdí jíst, kdežto do Chorvatska koupat a potápět.