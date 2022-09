Výdaje rostou. Jihočeští památkáři zvažují, zda nezruší zimní prohlídky

Návštěvníků na jihočeských hradech a zámcích oproti loňsku ubylo. Výdělky ze vstupného tak klesly o desítky milionů korun. Navíc zdražují energie. Památkáři tak hledají řešení, kde by mohli ušetřit.

Zámek v Hluboké nad Vltavou patří mezi nejnavštěvovanější památky v Jihočeském kraji. Přesto i tady chybí finance.

„Rozpočet je o něco nižší, než jsme byli zvyklí. Šetříme tedy na materiálu, službách i investicích. Nejzásadnější jsou ale energie. Loni jsme za ně dali milion korun, letos už to bude přes dva miliony,“ porovnal kastelán Martin Slaba.

Celý zámek vytápí elektřinou a už na začátku roku museli snižovat teplotu, v některých částech topení úplně vypnuli. To samé mají v plánu i na podzim.

„Jedna velká zásadní věc, kterou budeme muset řešit, je, zda se nám vyplatí zimní turistická sezona. Už třináct let máme zimní trasu. I letos si myslíme, že díky uspořeným penězům by to mohlo finančně vycházet bez ztrát. Kdyby se ale postupně ukázalo, že lidí chodí méně a nevyděláváme, museli bychom ji zredukovat, nebo zrušit,“ naznačil Slaba.

V úsporném režimu funguje také zámek v Českém Krumlově. „Po letní sezoně nám začínají velmi tvrdá úsporná opatření. V první řadě jsme zkrátili dobu svícení veřejného osvětlení do 22. hodiny. Vypnuli jsme také pět kašen. Vyčistili jsme je a zakonzervovali. Díky tomu jsme mohli vypnout pět čerpadel, která jinak pracovala celodenně,“ hodnotí kastelán Pavel Slavko.

Pokladny sloučí na jedno místo

Další významné opatření, které vedení zámku chystá, je sloučení všech pokladen do jednoho místa, aby se nemusely vytápět a osvětlovat zbytečně další prostory. S tím souvisí i seskupování veškerého personálu. V zimě se zároveň sníží počet prohlídkových okruhů. Zůstanou pouze tři.

„Dalších pět jsme uzavřeli, abychom je nemuseli vytápět třeba jen kvůli deseti lidem, kteří za den na prohlídku přijdou. Opatření byla nezbytná, protože se nám ceny za energie navýšily několikanásobně,“ vysvětlil Slavko.

Na hrad Rožmberk na Českokrumlovsku se návštěvníci v zimě nepodívají vůbec. Prohlídky tam zrušili už loni.

„Dříve jsme zimní provoz měli. V tuto chvíli už to pro nás není únosné. Naposledy otevřeme 31. října,“ potvrdila kastelánka Andrea Čekanová. O poznání lepší situace je na zámku v Třeboni. I tam si ale mohli turisté všimnout drobných změn.

„Proti jiným památkám jsme méně nároční, co se energie týče. Zimní okruhy vůbec nevytápíme. Protože zámek nestojí na kopci, nemusíme používat ani slavnostní osvícení. Zároveň jsme začali vypínat kašnu na nádvoří. Tím šetříme nejen energie, ale i vodu,“ nastínil kastelán Vít Pávek. Od konce srpna tak kašna tryská jen o víkendu.

Galerie v pondělí neotevře

Nárůst nákladů se ale netýká jen hradů a zámků. Otevírací dobu musí upravit i Alšova jihočeská galerie. Wortnerův dům v Českých Budějovicích, kde sídlí jedna z poboček, byl i v zimě otevřený každý den. Od listopadu si ale budou muset lidé zvyknout, že v pondělí se na výstavy nepodívají. Od úterý do neděle pak bude otevřený jen do půl páté.

„V Bechyni jsme měli provoz zaměřený převážně na letní sezonu. Od prvního listopadu bude otevřeno jen od středy do neděle, a to od devíti do 16.30 hodin. Třetí pobočku máme v Hluboké nad Vltavou. I tam bude v pondělí zcela zavřeno,“ přiblížila za galerii Paulina Skavova.

Ve zbylých dnech mohou zájemci přijít od devíti do 16 hodin. To bude platit až do konce ledna. Zároveň připomněla, že velká část kanceláří galerie je přímo v areálu zámku na Hluboké, kde je to energeticky nejnáročnější. K vytápění se využívá elektřina.

„I tam jsme se snažili šetřit, ale uvidíme, jak to bude vypadat na podzim. Bude podle nás záležet na počasí, ale i na politické situaci. Možná budeme muset zvážit home office. To bych ale zatím nechtěla předbíhat,“ dodala Skavova.