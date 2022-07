Na jihočeské památky se vrací turisté, nejčastěji vyráží rodiny s dětmi

Jihočeské památky navštívilo letos od ledna do června 187 362 lidí. To je meziročně o 117 tisíc víc. V porovnání se stejným obdobím roku 2019 před pandemií je to však stále o 51 procent méně. Na zámku Hluboká nad Vltavou byl nejsilnějším dnem 6. červenec, kdy dorazilo 2 291 turistů.

Podle památkářů přináší začátek prázdnin optimistické vyhlídky. S úvodem letních dovolených se také mění složení návštěvníků.

„Jezdí zejména tuzemské rodiny s dětmi, kterým přizpůsobujeme prohlídky, ať už zkráceným výkladem, nebo hravou formou,“ přibližuje mluvčí jihočeských památkářů Markéta Slabová. Takovou zábavnou prohlídku nabízí také hrad Nové Hrady, a to 28. července.

Návštěvnost v prvním pololetí 2022 a 2021 Červená Lhota 9 655 - 3 608

Český Krumlov 56 681 - 13 285

Dačice 2 395 - 659

Hluboká 45 058 - 13 589

J. Hradec 12 076 - 4 396

Kratochvíle 8 985 - 7 148

Landštejn 8 768 - 6 731

Nové Hrady 3 819 - 1 439

Rožmberk 9 265 - 3 251

Třeboň 12 394 - 2 388

Zlatá Koruna 5 231 - 1 689

Zvíkov 8 297 - 3 449

Vimperk 4 738 - 3 140

Celkem 187 362 - 69 967 Zdroj: Národní památkový ústav

„V pondělí se nám tu vystřídalo přibližně 1 300 lidí. Důležitou roli hraje především počasí. Čekáme na takové to teplé léto bez dešťů. To by pak návštěvnost mohla stoupnout,“ věří kastelán zámku Hluboká Martin Slaba. Kromě prohlídek pro děti mají v plánu také trasy se zajímavými osobnostmi.

Úplnou novinkou bude letní promítání na nádvoří. „Chtěli jsme pustit film, který má na zámek nějakou vazbu. Letos jsme zvolili Pyšnou princeznu. Promítat se bude 22. července. Je to pro nás takový zkušební ročník,“ poodkrývá Slaba. Diváci tak budou moci zážitky z exkurze porovnat se záběry z filmu.

Prohlídku výstavy o šlechtických slavnostech v Českém Krumlově mohou děti spojit například s hrami na dobovém hřišti, kde je dřevěný kolotoč, kuželník nebo fotokoutek s postavičkami z maškarního sálu. Podle památkářů mají lidé největší zájem o hlavní prohlídkovou trasu a zámeckou věž.

„Šlechtické slavnosti bývaly zábavou pro všechny, kteří dorazili. Bylo to takové několikadenní divadlo, které se odehrávalo v ulicích, na náměstích, v parcích a v interiérech paláců a zámků,“ popsala hlavní kurátorka výstavy Duňa Panenková.

K vidění je okolo čtyř stovek autentických předmětů, převážně z depozitářů českokrumlovského zámku nebo ze sbírek státních hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu.

Lákají na prohlídky pro děti

Na výstavu se podařilo zapůjčit třeba vzácný soubor renesančních šperků z metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, turnajové zbroje z Muzea Kroměřížska či obraz od Hanse Jacoba z roku 1610 zachycující hromadnou jezdeckou turnajovou scénu.

Součástí výstavy jsou i animace, které rozpohybují dobové grafiky. Zpestří ji také obrazovky se záznamy z divadelních a tanečních představení nebo ohňostrojů.

„Rozdíl před covidem je pořád výrazný. Podle mě v tom hraje roli také to, že kdo mohl, vyrazil zase do zahraničí. Dalším důvodem by mohlo být také zdražování. Lidé jsou opatrnější. I přesto zatím hodnotím sezonu velmi pozitivně. Až nad očekávání,“ shrnuje jindřichohradecký kastelán Jan Mikeš.

Speciální okruh pro nejmenší návštěvníky tam spustili už loni v srpnu. Pro velký zájem v něm budou pokračovat i letos. Jde o kratší, přibližně třičtvrtěhodinovou prohlídku, která má za cíl, aby se děti do programu co nejvíc samy zapojily. Největším lákadlem je tam středověká černá kuchyni.

Zámek Červená Lhota, také na Jindřichohradecku, láká na opravenou zámeckou jídelnu. Návštěvníci uvidí barokní štukovou výzdobu, která byla řadu let ukrytá. Mohou se poprvé kochat nově zrestaurovanou klenbou zámecké jídelny někdejšího hlavního sálu zámku. Dekorovali ji malíř Giovanni Tencalla a štukatér Inocenc Cometa.

Zatímco v loňském prvním pololetí získali památkáři ze vstupného 7,7 milionu korun, letos od ledna do června to bylo 28,1 milionu. Vstupné na jihočeských státních památkách letos zdražilo asi o 15 procent, v průměru o 30 korun. Památkáři tak reagovali na zdražování energií i služeb. Více lidí mířilo do areálů se zahradami.