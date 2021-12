Mezi nové kulturní památky na jihu Čech patří most, gymnázium i fara

Bývalá šatlava v Nových Hradech, gymnázium v Jindřichově Hradci či ocelový železniční most v Červené u Orlické přehrady. To je jen část z 12 staveb, které letos přibyly na seznam jihočeských kulturních památek.

Většinou byly postaveny v průběhu 19. a 20. století. Starší jsou zámek v Tučapech na Táborsku, fara v Hořicích na Šumavě či jádro bývalé středověké tvrze v Letech na Písecku.

Stavbám toto ocenění přinese prestiž a majitelé také lépe dosáhnou na dotace pro jejich opravu. „Navíc získají garanci bezplatné odborné pomoci pracovníků Národního památkového ústavu i šanci využít finance některého z dotačních titulů,“ uvedla vedoucí oddělení evidence památek NPÚ Jana Štorková.

Polovina z těchto památek patří k takzvaným pozdním zápisům. To jsou stavby, které o status přišly kvůli administrativní chybě v 80. letech 20. století. To je případ i bývalé šatlavy v Nových Hradech.

„Je to jeden z nejkrásnějších domů ve městě. Historicky to byl špitál, který se předělal na budovu policie a věznice. Majitelé se o něj starají už dlouhodobě jako o památku. Je to pro ně tedy spíše formalita,“ přiblížil starosta města Vladimír Hokr.

V Nových Hradech přibyla ještě jedna kulturní památka, kterou se stal okresní dům číslo 56 v ulici 5. května. „Patří k raným a zároveň nejhodnotnějším příkladům architektonické moderny v jižních Čechách. Jejím autorem je s největší pravděpodobností architekt Jan Kotěra,“ vyzdvihla Štorková.

Nové kulturní památky v kraji Nové Hrady – bývalá šatlava čp.78, Husova

Nové Hrady – okresní dům čp.56, ulice 5. května

České Budějovice – dům čp.226/3, Žižkova ulice

České Budějovice – bývalá modlitebna Evangelické církve augsburského vyznání, čp. 1306 včetně mobiliáře, ulice 28. října

České Budějovice – činžovní dům čp. 173/19, Žižkova/Jeronýmova

Jindřichův Hradec – Gymnázium Vítězslava Nováka čp. 333/II, ulice Husova

Lety – jádro bývalé středověké tvrze čp. 31, prohlášení do areálu budov dvora čp. 30

Protivín – sokolovna čp. 299, ulice Mírová

Tučapy – zámek čp. 1

Hořice na Šumavě – fara čp. 2

Červená-Jetětice – železniční příhradový most

Slavonice – dům čp. 573, ulice Boženy Němcové

Ministerstvo kultury prohlásilo za památku i přes 130 let starý železniční most přes Orlík u Červené na Písecku. Správa železnic (SŽ) přitom počítala s tím, že ho zbourá, až postaví nový. To už teď není možné. Proto se ho SŽ chystá nabídnout novému majiteli. Most však potřebuje údržbu, a tak je možné, že si ho nikdo nekoupí.

Tato kulturní památka má sloužit vlakům do konce roku 2024. „Po tu dobu bude SŽ provádět kontrolu a údržbu mostu, aby byl z pohledu železniční dopravy provozuschopný,“ objasnil před časem mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

Potvrdil, že správa bude hledat cestu a podmínky, za jakých bude moct stavbu získat nový majitel. Spíše než nějaký jednotlivec by ho mohla spravovat větší instituce, která na to bude mít prostředky.

Navzdory pochybám vedení školy i kraje se stalo kulturní památkou i Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci. Více než školní budovu připomíná spíše honosnou vilu. Modernistická stavba vedle bývalých jezuitských kolejí ale slouží už téměř sto let studentům. Nechybí v něm odborné učebny s kabinety, knihovna, tělocvična i byty určené pro ředitele školy a školníka.

Vedení gymnázia má však k zařazení budovy mezi památky výhrady. A to zejména z administrativních důvodů. „Jakmile budeme muset opravit střechu nebo fasádu, musíme navíc žádat o povolení i odbor rozvoje na jindřichohradeckém městském úřadě. Jsou tam navíc lhůty, které mají na vyjádření,“ okomentovala ředitelka školy Lenka Vetýšková.

Zároveň dodala, že v případě školství je problém hlavně v tom, že větší opravy může škola dělat pouze v době prázdnin. Komplikace tedy podle ní nastanou už při pouhém plánování rekonstrukcí.