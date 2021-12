Most přes Orlík bude na prodej. Rozebrat ho nepůjde, je památkou

Je to několik měsíců, co lékař z Loučovic na Českokrumlovsku při aukci koupil v obci u Lipna silniční most, aby se ho následně pokusil zachránit. Brzy by mohla být k mání stavba mnohem impozantnější s historií starší více než 130 let. Je to železniční most u Červené na Písecku, který se klene přes orlickou nádrž.