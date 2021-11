Most přes Orlík potvrdil ministr za kulturní památku, nový bude stát vedle

Zaorálkovo rozhodnutí je pravomocné.



„Ministr shledal, že ministerstvo kultury shromáždilo všechny potřebné podklady a dospělo k závěru, že jde o hodnotný železniční ocelový příhradový most z konce 19. století. Je vůbec prvním železničním mostem v českých zemích, který se postavil bez lešení, pouze letmou montáží,“ uvedla mluvčí ministerstva kultury Ivana Awwadová.

Ministerstvo kultury dostalo podnět k tomu, aby most u Červené nad Vltavou prohlásilo kulturní památkou, v březnu. Ve správním řízení pak mostu na trati Tábor – Písek tento status udělilo.

Proti rozhodnutí podala Správa železnic (SŽ) rozklad, který Zaorálek zamítl, jak uvádí ministerstvo na webu. Skutečnost, že je most památkou, podle ministerstva nebrání tomu, aby se trať modernizovala: nový most bude stát několik metrů severně od původního historického.

Na tom, že most se má stát památkou, se shodly městské úřady Písek, Milevsko, jihočeský krajský úřad i památkáři.

Nový železniční most přes Orlík u Červené nad Vltavou postaví za 543,6 milionu korun Metrostav. Správa železnic to oznámila v červnu a tehdy avizovala, že firma odstraní dosavadní most. Což se nyní nesmí stát.



„Práce by měly skončit v říjnu 2024,“ sdělil v červnu mluvčí SŽ Dušan Gavenda. Na vyjádření SŽ k aktuální situaci se čeká.



Každopádně původní ocelová konstrukce z roku 1889 u současnému provozu nevyhovuje, na trati nelze využít některé typy vlaků. Nemohou tam jezdit nákladní soupravy, nejvyšší možná rychlost je 30 kilometrů v hodině.

Nový železobetonový bude s rozpětím oblouku 156 metrů jedním z největších v Česku, dlouhý bude 316,3 metru, vzepětí bude 34,7 metru.

Původní most 280,2 metru dlouhý, 69,5 metru vysoký a vážící 940 tun se zatím moc neopravoval. Při stavbě orlické přehrady se jen zesílily části zatopených pilířů, drobné opravy přišly v 70. a 80. letech minulého století.