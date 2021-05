Na budějovickém výstavišti připravují Živitelku i rallye, Hobby nebude

Na českobudějovickém výstavišti ladí program letošní sezony. Prozatím zahrnuje rallye, pivní festival či koncerty. Covid-19 už ale překazil například tradiční akci Hobby.



„Je to naše druhá nejvýznamnější výstava. Ztráty z jejího nekonání počítáme v milionech. Navíc si musíme uvědomit, že je to již druhý ročník, který jsme museli kvůli koronaviru zrušit. To může mít za následek i škody v následujících ročnících. Uspořádání výstavy po dvouleté přestávce nám určitě přinese zvýšené náklady,“ vysvětluje Zdeněk Volf, místopředseda představenstva a obchodní ředitel.

Nejvýznamnější výstavní událostí roku je Země živitelka. Tradiční přehlídku loni překazila koronavirová pandemie, letos by se jí však vystavovatelé i návštěvníci měli dočkat.

„Přestože se na vývoj situace díváme s respektem, přípravy Země živitelky jsou zatím v plném proudu a počítáme s tím, že bude. Zájem vystavovatelů – jak již zavedených, tak nových – je zatím vysoký. Vděčíme za to obrovskému úspěchu předchozích dvou ročníků výstavy,“ popisuje Volf.

Kvůli stávající situaci je však složité tak velkou výstavu nachystat. V minulých letech ji pořadatelé začali řešit v podstatě ihned po skončení uplynulého ročníku.

Teď ale nevědí, jaká nařízení a opatření budou platit v době konání, tedy od 26. do 31. srpna.

„Můžeme tedy pouze odhadovat, na co se musíme připravit. Stejně komplikované to ale mají i naši vystavovatelé. I oni se musí na agrosalon připravit s dostatečným předstihem. Vydávají na to nemalé náklady a přirozeně se obávají, aby nebyly zbytečné,“ uvědomuje si Volf.

Zaměstnanci výstaviště ale neřeší jen tuto akci. Připravují se i další, jež má rozsáhlý areál hostit. Patří mezi ně například Létofest, který se má konat 23. až 24. července.

„Ve druhé polovině září plánujeme Mezinárodní pivní festival, v říjnu Mezinárodní výstavu psů, na závěr pak výstavu Vzdělání a řemeslo, Rallye Český Krumlov a Gastrofest,“ shrnuje Volf.

Jak to bude s rallye, zatím není úplně jasné. Fanoušci se jí ale s největší pravděpodobností dočkají. Pořadatelé teď vyhlížejí definitivní termín. Původně se tato tradiční motoristická akce měla konat v květnu, ale nakonec se přesunula na podzim.

„Letošní ročník platí, pokud nám to dovolí krizový štáb Jihočeské kraje. Přesný termín zatím nemáme, čekáme na některá vyjádření. Nyní se nabízejí dva termíny, jeden v říjnu a další v listopadu,“ vzkázal hlavní pořadatel Pavel Kacerovský.

„Na výstavišti bude tradiční program, tedy divácká rychlostní zkouška a administrativní technická přejímka,“ dodal.

Modernizují pavilon Z a staví Rybářskou baštu

Některé události už ale na výstavišti odvolali. „Kromě Hobby mezi ně patří například oblíbený Dětský den s Armádou České republiky. Museli jsme je odložit na příští rok. Já chci návštěvníky pozvat na všechny naše akce. Každá má svou cílovou skupinu, své fanoušky, a my jsme za to rádi,“ zve Volf.

Podle něj budou opatření vždy reagovat na danou situaci a platná vládní nařízení. Vyplatí se proto sledovat webové stránky vcb.cz či facebookový profil budějovického výstaviště.

Kromě toho pokračují v areálu také významné investice. Jednou z nich je modernizace pavilonu Z, která má skončit v srpnu.

„Brzy se z něj stane moderní multifunkční a kongresové centrum. Pokračují také další rozsáhlé stavební akce. Odstranili jsme několik vysloužilých objektů, budujeme mnoho metrů čtverečních nových výstavních ploch, opravujeme pavilony R1, R2 a R3. Navíc měníme celý hlavní kanalizační řád,“ zmiňuje Volf.

Odstartovala také novostavba Rybářské bašty. Vybraná firma už ji buduje a nyní betonuje základy nové restaurace. Hotovo by mělo být do srpnové Země živitelky.