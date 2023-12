Vánoční kapři jsou letos o něco dražší. Bude jich ale dost, říkají prodejci

V areálu Rybářství Hluboká v Hluboké nad Vltavou na Budějovicku lidé seženou šupináče už od 95 korun za kilogram u první třídy. „Museli jsme také upravit prodejní dobu, takže ve středu máme otevřeno od 8 do 16 hodin, od čtvrtka pak dokonce od 7 do 17 hodin. Kdo by na rybu zapomněl, tak může přijet i na Štědrý den, a to od 8 do 11 hodin,“ připomněl jednatel hlubockého rybářství Vladimír Kaiser.

Předvánoční prodej plánují především z vlastních sádek, nicméně stánky budou mít otevřené také v Českých Budějovicích nebo v Týně nad Vltavou. „Obecně toho moc nezavážíme, protože Vánoce nejsou hlavním bodem naší sezony. Také nabízíme našim zákazníkům možnost si nechat za poplatek kapra přímo na místě opracovat tak, aby ho nemuseli doma zabíjet,“ pokračoval dále Kaiser.

Kde a za kolik sehnat kapra Rybářství Třeboň: Cena 119 Kč/kg bez rozdílu třídy

Prodejní místa: sádky Třeboň, Lomnice n. L., Chlum u Třeboně, Planá n. L., Mladá Vožice, Soběslav, Milevsko Rybářství Hluboká: Cena od 95 Kč/kg

Prodejní místa: sádky Hluboká n. Vlt., stánky České Budějovice, Týn n. Vlt. Blatenská ryba: Cena 108 Kč/kg bez rozdílu třídy Prodejní místa: sádky Blatná, Rojice, Dobrá Voda, stánky v Písku, Strakonicích Štičí líheň Esox Tábor: Cena 110 Kč/kg

Prodejní místa: Tábor

Od tohoto týdne prodloužili prodejní dobu také v Rybářství Třeboň na Jindřichohradecku, které bude prodávat rybu hned na sedmi vlastních sádkách po celé východní polovině kraje. Stejně jako v Hluboké budou mít otevřeno i na Štědrý den, a to na všech sádkách kromě Milevska na Písecku. Cena je jednotná - za kilogram kapra bez zatřídění dají lidé 119 korun.

Už v době výlovů se ale ukazovalo, že třeboňští rybáři nebudou mít letos tolik ryb jako v jiných letech. Dohromady jich vylovili okolo dvou tisíc tun. „Čekali jsme na jaře dlouho na teplé počasí, jenže v létě jsme pak měli opačný problém. Bylo to nahoru dolů, což není pro chov ryb ideální. Letos jsme tedy měli poměrně slabou produkci,“ uvedl už před několika týdny jednatel Rybářství Třeboň Josef Malecha.

Na předvánoční sezonu jsou připraveni také v Blatenské rybě v Blatné na Strakonicku, kde se stánkovým prodejem začnou ve středu. „Na sádkách už ale máme vánoční režim od začátku týdne a počítáme s tím, že prodávat budeme až do soboty. Na našich sádkách bude možné koupit rybu i na Štědrý den, a to od 9 do 11 hodin, a také v Písku na baště Šarlák od 8 do 9 hodin,“ upřesnil jednatel Blatenské ryby Jiří Bláha.

Kromě vlastních sádek v Blatné, v Rojicích u Radomyšle na Strakonicku nebo na Dobré Vodě na Příbramsku budou rybu prodávat také ve stáncích v Písku nebo ve Strakonicích. „Máme letos poměrně pěkné ryby. Nabízíme výběrové kapry přes tři kilogramy, kteří jsou nejžádanější,“ pokračoval Bláha a dodal, že kilogram kapra bez zatřídění vyjde na 108 korun.

O ryby na štědrovečerní tabuli nepřijdou ani lidé v Táboře, kde přímo pod hrází rybníka Jordán chovají kapry a další druhy pracovníci štičí líhně Esox. Zákazníci mohou nakupovat buď přímo v podnikové prodejně, nebo i v několika stáncích po městě. Kilogram kapra zde vyjde na 110 korun.

„Prodávat ve stáncích začneme až ve čtvrtek, na našich sádkách navíc nabízíme kromě kapra také pstruhy, amury, štiky a je u nás možné koupit i lososa z dovozu z Norska,“ vyjmenoval majitel společnosti Oldřich Pecha a doplnil, že zájemcům jsou schopni rybu zabít a připravit podle přání. „Prodáváme zvlášť také rybí hlavy nebo jikry s mlíčím. Také si všímáme, že o filetovaného kapra je poslední roky stále větší zájem,“ přidal Pecha.

Vlastní ryby nabízí také město České Budějovice, které je začne prodávat ve čtvrtek. K sehnání budou na čtyřech místech – na Lannově třídě, na sídlišti Šumava, u nákupního centra IGY a v ulici Jaroslava Haška. Kapr zde vyjde na 105 korun za kilogram bez rozdílu třídy.

Pro ryby mohou vyrazit zájemci i do Chvalšin na Českokrumlovsku, kde od čtvrtka nabízejí kapry, amury a další druhy rybáři z Vojenských lesů a statků ČR. Vylovili je z Dolanského rybníka u Boletic.