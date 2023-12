Drak ve svetru i kapři ve fontáně. Brno je evropským hlavním městem Vánoc

Adventní čas v Brně letos podbarvují nejen obvyklé trhy a nasvícení ulic v centru města, ale nově také atrakce jako oblečení draka v podloubí u Staré radnice do svetru nebo instalace kaprů do fontány před Janáčkovým divadlem. Za to, jak se ve městě snoubí tradice a moderní přístup, stejně jako za vytvoření unikátní atmosféry, se Brno může pyšnit titulem Evropské hlavní město Vánoc, který mu udělila komise Evropské unie na rok 2024.