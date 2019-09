Senioři v Českých Budějovicích budou mít příští rok svoz odpadu zdarma

Letos to byli novorozenci, od ledna příštího roku senioři. Na jednání zastupitelů donesl opoziční zastupitel Martin Kuba (ODS) návrh, aby město osvobodilo od povinnosti platit 680 korun ročně obyvatele starší pětašedesáti let.

„Při dnešním poplatku a počtu seniorů nad pětašedesát let přijde tato úleva město na 13 milionů korun a radnice letos vybrala na daních za první pololetí o 80 milionů korun více než loni. Ve městě žije takových seniorů 19 152. Z toho je 11 295 žen a 7 857 mužů. Už z těchto čísel je jasné, že zhruba 3,5 tisíce našich maminek a babiček žijí v tomto věku samy,“ vysvětlil důvody Kuba.

Po dlouhé diskusi, mimo jiné na téma věku, od kterého by změna platila, se zastupitelé shodli, že senioři platit nebudou.

„Je to příznivá zpráva pro několik tisíc našich starších spoluobčanů, kterým se odchodem do důchodu dramaticky mění příjmová situace a kterým tímto krokem chceme ulehčit. Ještě se musíme bavit o tom, jaká věková hranice by to měla být. Zdá se nám logické, že by to bylo s věkem odchodu do starobního důchodu,“ uvedl primátor Jiří Svoboda (ANO).

Po analýze navrhne definitivní věkovou hranici rada města. O konečné podobě změny vyhlášky rozhodnou zastupitelé při listopadovém jednání.