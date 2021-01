Šumava zažila další nával turistů. Auta stála všude, u jezer padaly pokuty

Od penzionu couvá auto. Řidič dává pozor, aby se mu pod kola nepřipletl někdo z těch, kdo míří k okénku s občerstvením. Nevšimne si však cedule o výdeji jídla a naráží do ní.



Složitě otáčí vůz, ale stále nemá vyhráno. Po cestě totiž proudí skupiny lidí oběma směry. Děti táhnou boby po sněhu, běžkaři mají lyže přes rameno, někdo vyrazil vyloženě na procházku. Sobota přilákala na šumavskou Modravu davy lidí.



Na parkovištích je to vidět. Někteří hledají volná místa marně, tak stojí, kde se dá.

„Přijely jsme kolem půl jedenácté, takže poměrně pozdě, a parkoviště už bylo plné. Našli jsme místo u jednoho hotelu. Zaparkovat se nám povedlo, ale bylo to na hraně,“ povídá František Veličkov, který právě dorazil na běžkách do Modravy od Březníku. Na Šumavu přijel z Plešnic u Plzně.



Kolem obce před víkendem protáhli stopy. I kvůli podmínkám se Veličkov ráno rozhodl pro Šumavu místo Krušných hor.

V Modravě zvažují opatření

Vozidla parkují kdekoli a starosta Modravy Antonín Schubert přemýšlí, jak se toho v dalších týdnech vyvarovat. „Musíme přijmout dopravní opatření. Jinak to nejde. Nechceme lidi buzerovat, ale Modrava má určitou kapacitu. Auta stojí všude. Co když se něco stane a budou bránit průjezdu sanitky?“ naznačuje.

Podle jeho slov by mohlo dojít ve spolupráci s policisty k regulaci dopravy. Komunikace přes obec by byla za napjaté situace pouze průjezdná, do vsi by se nedalo vjet.

Rolba minulý týden vyrazila i z Borových Lad. Také tam si běžkaři užívají sobotní vyjížďku do okolí. Míjí tak třeba nedalekou Chalupskou slať. Někteří sundají lyže a po dřevěném chodníčku jdou až k jezírku.

Karel Slepička z Českých Budějovic se opírá o zábradlí a sleduje známý ostrůvek s břízou. „S kolegy v práci jsme se podivovali, když jsme četli, že někdo na zamrzlé jezírko vlezl a fotil se u ní. Všiml jsem si, co teď příroda zažívá, asi lidé nemají kam jinam chodit. Bohužel, někteří svým chováním ukazují, že do ní nepatří,“ konstatuje 39letý muž.

Nyní to vypadá, že tentokrát na zamrzlou plochu nikdo nevstoupil. V napadeném sněhu jsou jen stopy od zvěře.

Turisté se naopak nepoučili u Čertova a Černého jezera. Po neúnosné situaci z minulého víkendu slibovali správci národního parku pokuty. A šumavští strážci je skutečně začali rozdávat, po zamrzlých unikátních ledovcových jezerech se opět někdo klouzal.

„U jezer na Železnorudsku strážci udělili několik pokut za vstup na ledovou plochu. Padaly pětitisícové i dvoutisícové sankce. Přes veškerou medializaci nedávné situace lidé pravidla porušovali. V pokutování budeme pokračovat,“ hodnotí Jan Dvořák, mluvčí Správy NP Šumava.

Pokuty padaly i u Plešného jezera. Mimo jiné i za špatné parkování v místech, odkud turisté vycházejí. Tisícovku zaplatil člověk s dronem. V úvodu ledna je u jezera oproti předchozím rokům mimořádná návštěvnost.

V Kvildě na Prachaticku se naopak tento víkend situace oproti předchozím dvěma týdnům uklidnila. Nával turistů zažila obec hlavně kolem vánočních svátků a po Novém roce.

„Stálo nám za to přijet až z Prahy. Tam sice také sníh napadl, ale tady je to prostě veselejší. Máme rádi Kvildu, jezdíme sem každý rok,“ povídá paní Alena, která z Prahy dorazila s partnerem a dcerkou. Byli bobovat na sjezdovce.

„Už jsme tu byli o svátcích a to tu bylo mnohem více lidí. Chystáme se sem i za čtrnáct dní,“ přidává. Rodině chybí možnost sednout si do tepla a dát si čaj nebo oběd. Restaurace a penziony jsou dále zavřené.

Na Boubíně je nově turniket

V obci pro návštěvníky funguje několik výdejních okének. To pod sjezdovkou bylo v sobotu plné. Vlek nejezdí, svah tak zabraly především děti na bobech a sáních. Menší zájem možná způsobily neupravené běžecké stopy. I přesto lyžaři přijeli a na trasy vyjeli.

Zasněžený svah přilákal rodiny s dětmi i do Kubovy Hutě na Prachaticku. Odtud výletníci vycházeli na oblíbený vrch Boubín s dřevěnou rozhlednou. Novinkou je, že vstup je zpoplatněný. Turniket pustí na vyhlídku při uhrazení 50 korun. Platit se dá kartou, nebo SMS.

„Bohužel jsme se v prvních dnech fungování turniketu setkali s tím, že se ho někdo snažil všemožně obejít, aby platit nemusel,“ mrzí starostu Kubovy Hutě Zbyňka Kloseho.

Připomíná, že se obec rozhodla peníze vybírat, aby je později využila při stavbě nové rozhledny, až ta současná dožije.

V podmínkách Boubína je turniket odkázaný na sluneční světlo, funguje díky energii z fotovoltaiky. Minulé dny však bylo na Šumavě převážně pod mrakem. Pokud není zařízení dobité, pouští bez placení.