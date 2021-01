Blatný chce plné hory řešit s krizovým štábem. Nevím jak, reaguje Hamáček

„Právě jsem o situaci mluvil s policejním prezidentem a policie na místech řešila hlavně dopravní situaci, ale také upozorňovala veřejnost na dodržování epidemických opatření,“ řekl k sobotní vysoké návštěvnosti českých hor ministr vnitra Jan Hamáček.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný chce o situaci mluvit na Ústředním krizovém štábu. „Budu o tom mluvit s ministrem vnitra Janem Hamáčkem a Ústředním krizovým štábem,“ napsal iDNES.cz ministr zdravotnictví Jan Blatný na dotaz, zda bude vláda nějak reagovat na situaci na horách či apelovat na veřejnost.

Policie v sobotu dopoledne musela uzavřít obec Bedřichov v Jizerských horách. Dopravní omezení policisté zrušili až po šesti hodinách. Řidiči podle starosty Bedřichova Petra Holuba nedodržovali pokyny parkovací služby a chtěli parkovat až tam, kde začíná lyžařská stopa.



Policie vyzvala lidi, aby se této lokalitě vyhnuli. Kolaps hlásily i Pustevny v Beskydech. Policie tam rovněž uzavřela jednu příjezdovou cestu a do oblíbeného střediska pouštěla pouze autobusy. Problémy se špatně parkujícími řidiči v horských oblastech hlásily i další regiony.

Hamáček však dodal, že neví, jak by se opatření mohla upravit. „Skiareály jsou uzavřené, pohyb na čerstvém vzduchu zakázán není, nevím, jak bychom měli opatření ještě upravit. Pokud však lidé nosí roušky a dodržují rozestupy, když nejsou v rodinném kruhu,“ řekl iDNES.cz vicepremiér.

Největší nápor byl na horách dopoledne, po poledni se situace stabilizovala. „Policisté byli na místě, upozorňovali návštěvníky, aby dodržovali hygienická opatření, chránili tak sami sebe i ostatní,“ řekla iDNES.cz mluvčí Moravskoslezského kraje Eva Michalíková.



Na dotaz, jestli by nebylo lepší, kdyby byly horské skiareály v provozu a na dodržování opatření proti šíření koronaviru by dohlíželi jejich zaměstnanci, Hamáček reagoval, že ministerstvo zdravotnictví to nedoporučilo. „Ministerstvo řeklo, že otevření skiareálů je epidemicky rizikové,“ uzavřel ministr vnitra s tím, že například v jedné kabince by spolu v blízkosti jelo více lidí.