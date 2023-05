Nové centrum sportu má stát na louce u českobudějovického výstaviště

Je to už přes deset let, kdy krachly první velkolepé plány na Centrum halových sportů v Českých Budějovicích. O několik let později potkal stejný osud i druhý projekt s názvem Multifunkční centrum Dlouhá louka. Teď je zde třetí pokus na novou velkou sportovní halu.

Tentokrát však jinde. Už ne na místě stávající „sportovky“, ale na louce vedle vstupu na výstaviště, u křižovatky Dlouhé louky a Husovy třídy.

MF DNES zjistila, že tento týden se kvůli tomu sešli zástupci města, Jihočeského kraje, ministerstva zemědělství a výstaviště.

„Odprezentovali jsme naše plány. Chtěli bychom vybudovat v podstatě národní halu pro míčové sporty, jako jsou volejbal, basketbal a házená. Potřebujeme ale i spolupráci ministerstva, protože chceme využít pozemky výstaviště,“ přiblížil náměstek primátorky pro investice Petr Maroš (ODS).

Nový areál má být víceúčelový, tedy nejen pro sportovní, ale i kongresové a kulturní akce. Opět se počítá s tím, že tam najdou své nové zázemí volejbalisté Jihostroje.

„Jednou z představ je, že by přes rok byla hala běžně pro řekněme 1 500 diváků, ale na play off a další jiné velké akce by měla vysouvací tribuny,“ pokračoval náměstek. Detaily by odhalil až samotný projekt, jemuž má předcházet architektonická soutěž.

Vše jsou zatím první plány, nicméně vedení radnice i Jihočeského kraje bude tuto vizi podporovat a tlačit. Stavbu by financovaly obě instituce a počítají předběžně i s dotačními penězi z Národní sportovní agentury.

„Zůstali bychom i nadále v dochozí vzdálenosti do centra i s dobrou dostupností MHD,“ podotkl Maroš. Výstaviště by se pak pravděpodobně přidalo s vybudováním parkoviště. Navíc po dokončení dálnice kolem Budějovic klesne na Dlouhé louce provoz, takže místo bude lépe přístupné.

Podobný model mají v Salcburku

Vedení radnice chce vše načasovat tak, aby se podařilo halu otevřít v roce 2028, kdy by České Budějovice mohly být evropským hlavním městem kultury. O vítězi tohoto titulu se rozhodne v létě.

První náznaky, že by mohlo být nové halové centrum v areálu výstaviště nebo u něj, zazněly už loni.

„Byl to takový impulz, ve kterém jsme uvažovali a testovali možnosti vybudování multifunkční haly. Nám to z pohledu veletržních akcí dává smysl, protože například v Salcburku podobná symbióza kulturních, veletržních a sportovních akcí funguje naprosto bez potíží,“ uvedl tehdy ředitel výstaviště Mojmír Severin. Nyní dodal, že konkrétnější bude, až záměr projedná s představenstvem a akcionáři, kteří budou mít rozhodující slovo.

MF DNES oslovila i prezidenta volejbalového klubu Jihostroje Jana Diviše. Ten prozatím zůstává zdrženlivý, má dobře v paměti, jak dopadly předchozí dva projekty. Shodou okolností měly být obě stavby od architektonického ateliéru A8000.

„Už jsme byli tak blízko, a nakonec nic. Proto jsem nyní ještě chladný, ale rozhodně doufám. Třeba to do třetice vyjde, jako to je někdy v pohádkách,“ pousmál se Diviš. V každém případě by pro klub uvítal nové a moderní zázemí. „O záměru už jsem slyšel, tak uvidíme. Důležité je, že by to nyní mělo mít podporu města i kraje,“ doplnil.

Současná sportovní hala bude sloužit i nadále. Město do ní v uplynulých měsících investovalo bezmála 25 milionů korun. Práce skončily na začátku jara. Opravené jsou střechy jednotlivých částí objektu a také technologické rozvody.

„Práce zahrnovaly obnovu krytiny, rozvodů pro vzduchotechniku, výměnu světel na půdě, vyztužení střešní konstrukce či výměnu hromosvodů,“ vyjmenovala mluvčí radnice Jitka Brůha Welzlová.

Životnost se díky rekonstrukci prodloužila a hala by měla fungovat určitě minimálně dalších patnáct až dvacet let. Ovšem třeba zázemí pro diváky už tam neodpovídá dnešním požadavkům.