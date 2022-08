Oprava střechy prodlouží životnost sportovní haly, práce začaly později

Práce na sportovní hale začaly před několika dny. „Musí se kompletně vyměnit střešní plášť a udělat zateplení, elektroinstalace i vzduchotechnika. Teď je hala úplně uzavřená,“ uvedl náměstek primátora Ivo Moravec.

Zázemí tam má hned několik velkých sportovních klubů, volejbalisté Jihostroje či florbalisté Štírů, ale i gymnastky a desítky dalších sportovců. Ti všichni si museli hledat dočasné útočiště někde jinde.

Třeba Štíři tak nyní trénují v hale Lokomotivy v Suchém Vrbném. „Věděli jsme o tom předem, tak jsme se mohli připravit. Je pro nás ale nepříjemné, že se zahájení oprav opozdilo. Měly začít už v květnu. Nevíme tak, jestli se vše stihne do zahájení mistrovských soutěží. To by byla komplikace, přece jen ve sportovce jsme doma a dobře to tam známe, to je pro nás výhoda,“ upozornil prezident florbalového klubu Jiří Kratochvíl.

Náměstek Moravec vysvětlil, proč se začátek prací opozdil. „Po určení vítěze výběrového řízení mají ostatní účastníci možnost v dané lhůtě podat proti výsledku námitku a právě to se stalo. My jsme se s tím pak museli vypořádat. Naštěstí to neputovalo až k antimonopolnímu úřadu, ale i tak se vše zdrželo,“ reagoval.

Zástupci města se teď spolu se zhotovitelem snaží vše urychlit. „V provizorním režimu tak začne hala fungovat pravděpodobně už koncem srpna,“ navázal Ivo Moravec.

V Budvar aréně jsou nové mantinely

Také Jihostroj tak musí ještě skoro celý měsíc trénovat jinde. „Využíváme halu na ZŠ O. Nedbala. Vybavení a další věci okolo tam samozřejmě nejsou na takové úrovni, ale musíme to nějakým způsobem zvládnout,“ podotkl trenér A mužstva René Dvořák. Klub ale jinak halu v základní škole ve Čtyřech Dvorech využívá běžně i přes rok.

Důležité je, že po této velké opravě bude moci sportovní hala fungovat dál řadu let. Zástupci města už před časem oznámili, že podle kvalifikovaných odhadů by mohla sloužit dalších deset i více let. I tak však bude budoucí vedení města po podzimních volbách nejspíš řešit i stavbu dalšího krytého sportoviště. Ta stávající jsou hodně vytížená, takže by i další hala našla velké využití.

Přes léto pak radnice upravuje i další velké sportovní areály. V plaveckém bazénu je hotová obnova světel za 1,3 milionu korun. Spotřeba nových zářivek bude na 35 až 40 procentech těch původních.

V hokejové Budvar aréně za 3,7 milionu instalovali nové mantinely, které jsou pružnější a pro hráče bezpečnější. Dále je upravené zázemí tribuny C, kde má šatnu i extraligový Motor. Jsou tam nové rozvody vody a odpadů, elektřiny, podlahy či vzduchotechnika za 5,9 milionu.