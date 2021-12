Sportování v Budějovicích výrazně podraží při plavání i ve sportovní hale

„Ke zdražení sportovišť přistupujeme po mnoha letech. Například ve sportovní hale se ceny měnily naposledy v roce 2004,“ řekl náměstek Ivo Moravec, člen rady města, která k rozhodnutí dospěla na svém pondělním jednání.

Dále uvedl, že zvyšovat se bude jak jednorázové vstupné, tak i ceny za pronájmy. Do kasy města by díky této změně mělo přibýt zhruba 4,4 milionu korun. To je zároveň částka, o kterou se navýší výnosy z provozu uvedených sportovišť. Pro příští rok jsou odhadované na 54 milionů korun.

Srovnání cen Současné ceny vs. ceny od 1. ledna Sportovní hala, pronájem 1 hodina 500 – 750 Kč Plavecký stadion, 1 hodina dospělí 70 – 90 Kč

abonenti 50 – 70 Kč

děti, senioři ZTP 40 – 50 Kč Sauna 1 hodina 130 – 150 Kč Zimní stadion, pronájem ledové plochy 1 hodina 2 900 – 3 100 Kč

„Navýšení cen souvisí se všeobecným zdražováním. Nejzásadnější jsou v tomto případě ceny energií,“ uvedl Tomáš Novák, ředitel organizace Sportovní zařízení města České Budějovice (SZMČB).

Poslední změnu v cenících provedlo město v roce 2020 a týkala se pouze vstupu veřejnosti do plaveckého stadionu, na veřejné bruslení a pronájmů ledových ploch pro veřejnost.

U dalších položek jednotlivých sportovišť se ceny neměnily, a tak se zde inflace nyní projevuje ještě zásadněji. Ceny pronájmů plaveckého stadionu a ledových ploch se nezměnily od roku 2011. V případě sportovní haly to bylo naposledy před 17 lety.

Právě sportovní hala je velmi důležitým zázemím pro budějovický Sportovní klub moderní gymnastika Máj. Jeho předsedkyni Ivanu Pokornou rapidní navýšení cen zaskočilo.

„Nějaké zdražení jsme očekávali, ale že to bude o 50 procent, to určitě ne,“ potvrdila. Klub čítající zhruba 80 dětí tak od července zaplatí za hodinový pronájem haly 750 korun místo původních 500.

Hrozí zvýšení členských příspěvků

„Gymnastika je halový sport a ty odcvičené hodiny zkrátka potřebuje,“ podotkla Pokorná. Snížit počet hodin kvůli zdražení tak nelze. Jiný vhodný prostor pro gymnasty navíc prý v Českých Budějovicích není. Ve sportovní hale klub trénuje šest a půl hodiny denně 11 měsíců v roce.

„Kromě července jsme tam v podstatě nepřetržitě,“ dodala předsedkyně klubu. Jediným jeho příjmem jsou peníze z dotací a grantů a také klubové příspěvky, které nyní zřejmě budou muset zvýšit.

Jiří Kratochvíl, prezident florbalistů FBC Štíři České Budějovice, naznačil, že klub se zdražením haly nemá problém. „Víme, že se jedná o nejlepší a zároveň nejlevnější halu ve městě a cena pronájmu byla podhodnocená,“ řekl.

Štíři ale dlouhodobě nesouhlasí se zpoplatněním tribuny na jednu hodinu. „Rádi bychom v ceníku viděli tribunu za akci. V případě třeba šestihodinového turnaje dětí, kdy se na zápasy přijdou podívat rodiče a kamarádi, je to neúměrně drahé, přitom uklízečky tribunu stejně vytřou poté jen jednou,“ upozornil.

Navíc tribuna není pro fanoušky komfortní. V novém ceníku se Kratochvílovi nelíbí ani zdražení židle na 10 korun, nyní je za tři koruny. To je zdražení o 300 procent a taková drobnost zápas prodraží o další dvě stovky.

Zvýšení cen nepotěšilo ani Petra Turka z Netolic na Prachaticku, který do budějovického bazénu jezdí pravidelně plavat. „Štve mě to, komu by se také zdražování líbilo. Ale určitě budu i tak chodit dál. Tím, že plavu často, to mám za částku pro abonenty, která je přece jen výhodnější,“ reagoval.

Podle nového ceníku se jednotlivé vstupy na plaveckém stadionu navýší v průměru o 16 korun. V případě dětí do 10 let, seniorů od 60 let a ZTP se vstupné zvyšuje pouze o 10 korun. U celodenního vstupného se jedná dokonce o snížení ceny o 10 korun oproti předchozímu ceníku. Ke každému vstupu je nově přidaná 10minutová rezerva.

Veřejné bruslení ceny nemění

Sportovci, kteří si pronajímají ledovou plochu budějovického zimního stadionu, nově zaplatí za hodinu pronájmu o 200 korun více. Místo původních 2 900 korun to tedy bude 3 100 korun. Veřejného bruslení pro veřejnost se zdražování nedotkne. Děti do 15 let a dospělí tak budou nadále bruslit za 40 a 50 korun za hodinu.

„Zdražení vstupného na jednotlivá sportoviště je bohužel nevyhnutelné. Obrovské náklady na energie a stávající inflace nás k tomu donutily,“ dodal Novák z SZMČB.