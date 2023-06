Úkol pro architekty: propojit budoucí spalovnu s okolními rybníky a domy

Do areálu teplárny minulý týden dorazila čtveřice úspěšných uchazečů o návrh nové podoby, kteří se tam účastnili začátku několikaměsíčního workshopu. Zástupci architektonických studií a ateliérů se seznámili s atmosférou místa i přesnou podobou stávajícího zařízení, aby dokázali správně navrhnout design budov a propojit je s okolím.

„Mám radost, že se do soutěže zapojily i ateliéry ze zahraničí. Myslím si, že obyvatelům Vráta trochu dlužíme to, aby lokalita současné teplárny vypadala daleko přívětivěji,“ sdělil soutěžícím na začátku workshopu náměstek budějovické primátorky Petr Maroš.

Vedení teplárny plánuje nejpozději do roku 2029 přejít na ekologičtější způsob likvidace odpadu, který se od roku 2030 již nebude moci skládkovat. „Přeměna na ZEVO ve Vrátě je vedle dokončení horkovodu z Temelína a pořízení nového kotle na spalování biomasy jednou ze tří hlavních investic v této dekádě,“ připomněl soutěžícím předseda představenstva budějovické teplárny Václav Král.

Konečnou čtveřici soutěžních týmů vybrala porota v polovině května z původního počtu 22 uchazečů, což je podle organizátorů v Česku nadstandardní počin.

Kromě českých architektů či krajinářů se o účast na workshopu ucházeli odborníci ze Slovenska, Rakouska, Švédska, Dánska, Velké Británie či Japonska. Finalisté budou mít do srpna čas zpracovat koncept vlastního řešení.

„Cílem je zpracovat architektonický návrh pláště ZEVO, což je nejvíce hmatatelná část. Dalším úkolem je přijít s nápadem, jak co nejlépe využít celý areál, aby nebyl lidem uzavřený. Posledním cílem je ukázat představu, jak by měla fungovat okolní krajina, protože je tu několik rybníků s přítoky a v budoucnu budou stát nedaleko obytné domy,“ vysvětlil hlavní organizátor workshopu a plzeňský architekt Marek Sivák.

Cílem je otevřít místo veřejnosti

V úvodu se mohly soutěžní týmy poprvé seznámit s podrobnými parametry vrátenské teplárny a zjistit, jak na sebe jednotlivé prvky v okolí společně s areálem navazují. Vítězný tým vybere odborná porota složená z nezávislých odborníků, představitelů teplárny či budějovických politiků příští rok.

„Už jsme několik takto velkých studií prováděli, ale zatím to bylo vše mimo Českou republiku. Moc se těšíme, až se na lokalitu vrhneme. Už teď vidíme spoustu kouzelných míst s velkým potenciálem, jako jsou například okolní rybníky. Teď máme asi dva až tři týdny na to, abychom celou lokalitu důkladně nastudovali,“ doplnil Jan Kubát z týmu Eiko Tomura Landscape Architects + Ohboi + Jika CZ.

Pro všechny týmy bude největší výzvou propojení přírody a brownfieldu, tedy industriálního prostředí, s tím, aby se jim v návrhu podařilo zachovat i dominantu areálu, tedy vysoký komín. To je ostatně jedna z hlavních podmínek zadání pro studii.

„Ve světě jsou podobné projekty poměrně běžné, některé projekty ze Skandinávie takto vracejí krajinu i o sto let zpět. V tomto případě bychom tak celou oblast výrazně zhodnotili. Pokud se navíc podaří areál zpřístupnit veřejnosti, bude to obrovské plus,“ zdůraznil architekt Andrej Kacera z budějovického ateliéru A8000, který také postoupil mezi čtveřici uchazečů.

Podle něho má budoucí ZEVO velkou výhodu v tom, že se dá nadále pracovat se zbytkovým teplem, čehož by rád ateliér ve studii využil. „Nabízí se provozování takzvané agrovoltaiky a mohly by tu být také různé skleníky. Také by se areál dal využít i pro wellness nebo jinou rekreaci lázeňského typu,“ doplnil Kacera.

Vedle domácího Ateliéru A8000 a týmu Eiko Tomura Landscape Architects + Ohboi + Jika CZ se budou o soutěž ve workshopu ucházet také ateliéry OVA s německým Rehwald Landscape Architects a finálovou čtveřici doplňuje česko-švédský ateliér Lasovsky Johansson Architects ApS, který si ke spolupráci přizval mezinárodní designové studio Omgeving.