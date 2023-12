Do investic pošle Jihočeský kraj příští rok rekordních pět miliard korun

Jen velmi stručná debata doprovázela čtvrteční hlasování jihočeských zastupitelů, kteří schvalovali rozpočet na příští rok. Ten je co do základních údajů v několika směrech velmi podobný tomu letošnímu. Například schodek naplánovalo vedení kraje na přibližně 1,25 miliardy korun s tím, že očekávané příjmy dosahují téměř 26 miliard a výdaje lehce převyšují částku 27 miliard.

Takový schodek si podle náměstka pro finance Tomáše Hajduška (ODS) může kraj dovolit i díky tomu, že má v současnosti poměrně velké finanční prostředky ve fondu rezerv a rozvoje.

„Ke konci roku bychom v něm měli mít přibližně 5,38 miliardy. Podařilo se nám v něm udržet tolik peněz hlavně díky vyššímu příjmu ze sdílených daní. V příštích letech předpokládáme rekordní investice. K tomu nám pomohou právě prostředky z fondu,“ vysvětlil Hajdušek.

Největší investice – výběr Dokončení výstavby Centra soc. služeb v J. Hradci 410 milionů Opravy mostů přes Vltavu a Otavu (Orlík) 170 milionů Investice do středních škol (24 projektů) 160 milionů Rekonstrukce silnice Dačice–Slavonice 152 milionů Dokončení rekonstrukce mostu v Týně nad Vltavou 150 milionů Obchvat Kaplice 142 milionů Vltavská cyklostezka (čtyři úseky) 139 milionů Obchvat obce Žár 102 milionů Stoupací pruh Libín 65 milionů

Dále připomněl také to, že v příštím roce plánuje krajské vedení rozpočet s historicky nejvyšší částkou směřující do investic, která by měla být okolo 5,2 miliardy. V nich mají být nejvýraznějšími položkami dostavba domova pro seniory v jindřichohradecké lokalitě Bobelovka za 410 milionů, oprava silnice mezi Slavonicemi a Dačicemi nebo druhá etapa budování obchvatu Kaplice.

Hejtman vysvětloval 135 milionů pro letiště

„Když si shrneme oblasti, kam hodláme investovat, na dopravní stavby půjde celkem 2,3 miliardy. Tato částka každoročně narůstá. Zhruba miliarda pak míří do středních škol a do sociální oblasti dalších 700 milionů. Jsou to podle mě investice, které přímo ovlivňují kvalitu života obyvatel jižních Čech,“ pokračoval náměstek Hajdušek.

Opoziční zastupitel Josef Soumar (Piráti) ocenil zejména investice do sociálních zařízení. Těsně po představení rozpočtu se ale dotázal, zda částka 130 milionů směřujících do muzea a archeoskanzenu v Trocnově bude konečná. Náměstek pro kulturu Pavel Hroch (Jihočeši 2012) mu odpověděl s tím, že je odhad obsažený v projektové dokumentaci.

„Další desítky milionů ale mají mířit i na letiště, celkem tam tedy půjde přibližně 135 milionů,“ obracel se Soumar na hejtmana Martina Kubu (ODS) s žádostí o vysvětlení souvisejících položek. „Suma nad rámec provozních nákladů se pojí s tím, že chceme letiště připravit na odbavování více letadel. Nyní už se nevyhneme některým investicím, které jsme roky odkládali, například pořízení hasičské cisterny nebo dalšího rentgenu zavazadel. Část položek se také týká rozvoje celého areálu,“ doplnil Kuba.

Na jednání vystoupil rovněž zastupitel a starosta Lišova na Českobudějovicku Jiří Švec (STAN), jemuž se nelíbily některé výroky náměstka Hajduška ohledně vysokých příjmů samospráv ze sdílených daní.

„Neznám žádné město, které by mělo přebytky peněz. Pokud náhodou ušetří, je to spíše tím, že odloží nějakou investici. Obce se bez podpory kraje neobejdou a nelíbí se mi, pokud se dotace k obcím podávají tak, že kraj je na ně vlastně hodný,“ upozorňoval Švec. Hajdušek mu ale oponoval s tím, že příjem samospráv z těchto daní se za posledních deset let více než zdvojnásobil.

V případě Jihočeského kraje částka ze sdílených daní činila v letošním roce 9,4 miliardy, což je o 700 milionů více, než se původně předpokládalo. Hajdušek očekává nárůst této částky i v příštích letech. „Otázkou ale zůstává, jak se na tom projeví slabší ekonomická situace v zemi a růst cen energií,“ dodal.

Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2024 nakonec zastupitelé přesvědčivě schválili, když se pro jeho přijetí vyslovilo 40 zastupitelů z 50 přítomných. Čtyři členové Pirátů se při hlasování zdrželi. Šestice zastupitelů opozičního klubu ANO zvedla ruku proti návrhu, ačkoli nikdo z nich neměl při debatě k jeho podobě žádnou připomínku.