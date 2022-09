Na místě bývalé školky vyroste v Jindřichově Hradci domov pro seniory

Už několik let mají rodiny na Jindřichohradecku velký problém sehnat místo pro své blízké, kteří se už kvůli stáří o sebe nedokážou sami postarat. Do dvou let má situaci vylepšit nový domov pro seniory, který postaví v lokalitě Bobelovka na okraji města.

Vedení kraje několikrát zdůraznilo, že konečná částka nepřesáhne 400 milionů korun. Nakonec se ale celá akce prodraží nejméně o 130 milionů. V třípatrové novostavbě s jedním částečně zapuštěným podzemním podlažím najde domov celkem 94 klientů. Ubytovaní budou v 34 jednolůžkových a 30 dvoulůžkových pokojích.

„Součástí bude veškeré vybavení určené pro komfort klientů a usnadňující péči zaměstnancům. Nebude chybět ani společenská místnost nebo kaple,“ popsala náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Lucie Kozlová (ODS) s tím, že v areálu budou i parkoviště, dílna, zázemí údržby či park.

Než se ale firma pustí do stavby, bude muset bourat. „Všechny budovy, co vidíte, půjdou k zemi. Původně sloužily jako mateřská školka pro děti dělnic, které pracovaly v textilní výrobě. Poté je přestavěli na domov sociálních služeb pro handicapované,“ vysvětlila ředitelka jindřichohradeckého centra sociálních služeb Radka Vegrichtová.

Jejich technický stav a prostorové uspořádání však přestalo vyhovovat. Služby se tak přesunuly do České ulice v centru Jindřichova Hradce a chráněného bydlení Na plno, které centrum sociálních služeb provozuje. Budovy jsou tedy od roku 2015 zcela opuštěné.

„Bourat se začne příští týden. To bude trvat tři měsíce. Následně budeme moci pokračovat se zemními pracemi a samotnou stavbou. Co půjde vzít ze starých budov, využijeme pro stavbu. Zrecyklovat by se mohlo přibližně 50 procent,“ naznačil postup oblastní ředitel firmy Metrostav Martin Stašek, která má stavbu na starost.

Betonové a cihlové konstrukční prvky na místě rozdrtí těžká technika. Suť se pak použije do základů nové budovy.

Výběrové řízení na zhotovitele bylo výjimečné. Jihočeský kraj, který akci zastřešuje, chtěl udržet původní plánovaný rozpočet. Každá firma tak mohla navrhovat, kde by se daly udělat změny tak, aby se ušetřilo a celková částka se nezvedla.

„Metrostav se snažil například zaměnit různé materiály, které jsou pro ně dostupnější, nebo i izolaci. Naposledy jsme konzultovali, že nemohou sehnat akustické cihly, které budou dělit jednotlivé pokoje. Ohledně toho máme schůzku ještě příští týden. Budeme zkoumat dostupnost materiálů a čím by se dal případně nahradit,“ doplnil projektant Jiří Gantner.

„Při dnešních cenách je dokončení takovéto stavby velice náročné. Přestože se nám v některých částech podařilo ušetřit, stejně jsme se dostali kvůli inflaci na vyšší čásku, než jsme chtěli,“ potvrdila Kozlová.

Domovy chystají i jinde po kraji

Za nový domov pro seniory zaplatí kraji 532 milionů korun. Z toho 60 milionů pokryje dotace. Město se nebude na výstavbě nijak podílet, ale nechá před areálem zřídit novou autobusovou zastávku. Pro kraj to není jediný projekt tohoto typu, na kterém vedení pracuje.

Na domov pro seniory chce přestavět část dolního areálu českobudějovické nemocnice mezi ulicemi Boženy Němcové a Generála Svobody. Prázdné budovy mají po rekonstrukci sloužit důchodcům, součástí má být sociální zařízení pro péči o pacienty s neurodegenerativními chorobami.

„Situace se dostala až tak daleko, že se senioři často dostanou do domovů jen díky známým. Čekací lhůty jsou navíc velmi dlouhé. Chybí nám tu i hospicová lůžka. Proto se na tyto problémy snažíme zaměřit,“ přiblížil hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS). Pokud vše půjde podle plánu, mělo by se s přestavbou začít v roce 2024.

Nové centrum pro seniory letos otevřeli například v Táboře. V menší dvoupatrové budově se nachází 20 sociálních bytů s pečovatelskou službou pro 25 klientů. Přesněji patnáct jednolůžkových a pět dvoulůžkových.

Dále tam mají zázemí sociální organizace, jako je Český červený kříž nebo Klub neslyšících. Domovy pro seniory se budují nebo dostavují i v Písku, Milevsku či Volyni na Strakonicku.