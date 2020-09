První sníh sezony napadl na Šumavě, na Plechém leží patnáct centimetrů

„Letos se jedná o první sníh. Na hřebech Šumavy nad tisíc metrů zůstal ležet sníh, což je například Kvilda, kde je pár centimetrů sněhu. Na místech nad 1 300 metrů máme automatické sněhoměrné stanice, kde například na Plechém je nyní 15 centimetrů sněhu,“ řekl iDNES.cz Martin Tomáš z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Přes den dle jeho informací ve výškách nad tisíc metrů může ještě sněžit, ale bude teplo, takže sníh bude odtávat. „Byla to taková rychlá epizodka, obzvlášť na hřebech sníh může ještě chvíli ležet,“ uvedl Tomáš.

Méně sněhu napadlo i v Krušných horách, tam sníh napadl ve vyšších polohách. Na nejvyšším vrcholku Klínovci bylo pár centimetrů sněhové pokrývky.

Na nejvyšších českých horách Krkonoších v noci nenapadl žádný sníh. „Hory na severu a severovýchodě země jsou nyní v teplém vzduchu, ten studený sklouzává od západu země na jih. Dnes to není o výšce, ale o tom, kam se dostal studený vzduch,“ vysvětlil meteorolog.

Na Šumavě by mohlo sněžit i během dne a v první části noci na neděli, nicméně protože je země teplá, sníh bude odtávat. Poté se české území bude dostávat do teplejšího vzduchu a sněžit by tak už nemělo. Prodloužený víkend bude na celém území spíš deštivý.