Jihočeským podnikatelem roku je majitel pekárny, má i koblihy s tuzemákem

„Nečekal jsem to. Je to uznání, které podnikatele potěší po dřině, která ho celý rok provází. Těšíme se na to, co bude dál,“ řekl vítěz na vyhlášení výsledků.

Josef Bukovský chodil od mládí pomáhat do samoobsluhy rodičů a pozoroval jejich odpovědnost, touhu něco vybudovat a potěšit zákazníky. Už tehdy si udělal vztah k prodeji a po dokončení studia začal přemýšlet o vlastním podnikání.

Sen si splnil v roce 2019, když koupil Pekárnu Srnín nedaleko Českého Krumlova. V ní předtím třináct let působil jako ekonom a nyní stojí v jejím čele. Teď se stal EY Podnikatelem roku 2022 Jihočeského kraje.

„Josef Bukovský propojuje tradiční řemeslo s moderními technologiemi a nezapomíná při tom ani na udržitelnost svého podnikání. Své výrobky peče z mouky umleté ve mlýně poháněném vodní elektrárnou,“ uvedla Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY v České republice.

Držitelé titulu EY Podnikatel roku Jihočeského kraje 2022: Josef Bukovský, Pekárna Srnín s.r.o.

2021: Jiří Kůs, Lucie Konečná, nanoSPACE s.r.o.

2017: Mario Vlček, MOIRA CZ a.s.

2014: Vlastislav Bříza, KOH-I-NOOR holding a.s.

Výrobky srnínské pekárny se těší přízni Jihočechů už více než 60 let, tak dlouhá je její tradice. Kromě pekárny provozuje Josef Bukovský také cukrárnu a vlastní mlýn, který má na starosti jeho tatínek.

Pekárna Srnín nabízí více než 800 druhů výrobků, slané i sladké pečivo, dorty, zákusky, lahůdky, saláty nebo bagety. Nechybí ani srnínská specialita – koblihy s českým tuzemákem.

Veškeré výrobky vznikají ručně. Josef Bukovský si zakládá na kvalitních vstupních surovinách, ve mlýně vyrábí vlastní mouku z regionálního obilí. Nezapomíná ale ani na modernizaci. Zavedl digitalizaci výroby, expedice i přepravy. V pekárně také dokončují e-shop pro své odběratele, ale i koncové zákazníky.

Majitel chce také v budoucnu péct jen z čistě z obnovitelných energií. Sám o sobě tvrdí, že je teprve na začátku a má se pořád co učit, a to ho baví. Pekárna Srnín navíc nově exportuje také do Asie.

V Jihočeském kraji letos vyhlásili regionálního vítěze EY Podnikatel roku počtvrté. Stalo se tak na půdě krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Výsledky národního finále a jméno vítěze soutěže EY Podnikatel roku 2022 České republiky vyhlásí 28. února 2023.

Vítěz z České republiky se následně zúčastní celosvětového finále a bude bojovat spolu s ostatními národními vítězi z padesáti čtyř zemí světa o titul EY Světový podnikatel roku.