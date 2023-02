Tradice a high-tech. Titul Podnikatele roku v Olomouckém kraji získala Meopta

Meopta navazuje na firmu Optikotechna, která již v roce 1933 stála za vznikem prvního československého zvětšovacího objektivu. Porota, jíž předsedal loňský celostátní vítěz soutěže Tomáš Čupr, ocenila způsob, jakým rodina Rausnitzova Optikotechnu přeměnila na globální technologickou firmu zaměřenou na pokročilá optická řešení a high-tech aplikace.

„Gerald Rausnitz se na řízení přerovské Meopty aktivně podílí již mnoho let. Kromě jiného je i iniciátorem technologických změn a inovací, což ocenila porota soutěže,“ říká Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY v České republice.

„Pokud by Gerald Rausnitz uspěl i na celostátní úrovni, reprezentoval by Českou republiku na světovém finále soutěže v Monte Carlu. Zda tomu tak bude, to se dozvíme 28. února 2023, kdy bude vyhlášen celostátní vítěz v pražském paláci Žofín,“ uvádí Kneiflová.

Právě mezinárodní poradenská společnost EY je organizátorem soutěže, která každoročně vybírá nejlepšího byznysmena či byznysmenku na světě.

„Vyhlášení vítěze soutěže EY Podnikatel roku, probíhá v Olomouckém kraji již po sedmnácté. Jsem potěšen, že existuje soutěž, která přináší možnost zviditelnit podnikatelské příběhy a poděkovat všem za jejich práci. Úspěšní podnikatelé a firmy pomáhají rozvíjet náš region a nabízet zajímavá pracovní místa,“ komentuje výsledek regionálního kola hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.

Optikotechna se v minulém století postupně soustředila nejen na zvětšovací přístroje. Konstruovala také objektivy a kinoprojektory a v období války vyráběla i vojenskou optickou techniku, tedy zaměřovače, periskopy nebo dalekohledy.

Rodina Rausnitzova vstoupila do historie společnosti v roce 1989, kdy se česko-americký podnikatel a rodák z Jablonce nad Nisou Paul Rausnitz stal hlavním akcionářem. Vedení od něj v roce 2018 převzal jeho synovec Gerald Rausnitz a firmu dnes řídí společně se svým synem Davidem. Meopta sice staví na dlouhodobé tradici, ale postupem času se proměnila na moderní technologickou firmu.