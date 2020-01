Kde teče voda, tam je život. Najdeme ho i na Marsu, říká astrofyzik Kroupa

Z Československa utekl jako malý kluk s tátou na mopedu v roce 1968, poté s rodinou několik let pobýval v Africe a v Austrálii. „Byli jsme na cestách opravdu často, než jsem vystudoval, žil jsem na třech světadílech. Nikdy však nezapomenu na stěhování z Německa do Jihoafrické republiky, které jsme v roce 1972 absolvovali na lodi, to bylo pravé dobrodružství,“ vzpomíná uznávaný astrofyzik Pavel Kroupa, který se právě tam zamiloval do hvězd.