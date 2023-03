Nová parkoviště mají stát na sídlišti Máj i u budějovického letiště

Je to více než rok, kdy poblíž točny MHD u sídliště město zprovoznilo prostor pro 84 vozidel. Právě na konci ulice A. Barcala mají přibýt další. MF DNES zjistila, že už je hotová i studie nového projektu.

„Velmi brzy představíme detaily. Uvědomujeme si, že právě na Máji je situace s parkováním nejkritičtější,“ sdělil náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš (ODS).

Parkoviště v ČB Jírovcova 438 míst

Dynamo 115 míst

Mariánské nám. 180 míst

Senovážné nám. 99 míst

Park. dům u zim. stadionu 170 míst

Na Dlouhé louce 200 míst Zdroj: parkovanicb.cz

Také proto tam hledají zástupci radnice i další vhodné pozemky a jednají s jejich majiteli o případném odkupu. Tento problém u točny MHD odpadá, takže pokud nenastanou komplikace u stavebních řízení, na konci roku 2024 by se tam mohlo začít stavět. Přesný počet nových míst zatím zástupci města neupřesnili.

O parkování na Máji politici debatovali i na zatím posledním jednání zastupitelstva. Členka opozice Monika Kroutilová (SPD) se ptala, proč už si tam zájemci nemohou zaplatit za vyhrazené stání, jako tomu bylo v minulosti. Navrhovala také, že by mohlo být vyhláškou a značkami zakázané stání pro auta od 22 do 6 hodin, která nejsou přímo obyvatel v místě žijících. „Na Máji žiji, tak tu situaci dobře znám,“ zmínila Kroutilová.

Náměstek Bureš na to ale reagoval, že by to pouze přesunulo problém jinam. „Pak by ta vytlačená auta překážela jinde, proto chceme nabídnout nové prostory,“ uvedl. A vyhrazené parkování už si podle jeho slov nelze pronajmout proto, že by pro velký zájem rychle mizela běžně volná místa.

Vltava a Pražské sídliště

Časem se má v souvislosti s novým stáním pro auta dostat i na další lokality v Českých Budějovicích, v pořadí je sídliště Vltava a pak i to Pražské. Na něm už pár let fungují parkovací zóny, ale problém se tím úplně vyřešit nepodařilo. „Třeba ve Staroměstské, Budivojově, ale i v Plzeňské ulici je často těžké nějaké místo najít,“ potvrdil jeden z obyvatel Pavel Gabriel.

Než se však v těchto částech krajského města něco změní, začne fungovat nový parkovací dům u sportovní haly. Oblíbené místo hlavně pro dojíždějící z okolí je teď zavřené, protože je stavba v plném proudu. Do konce roku by mohlo být hotovo a ze dvou stovek míst se tam prostor více než zdvojnásobí.

Na druhou stranu už by tam nemělo být stání zadarmo jako v minulosti, ale za menší poplatek. Bude zřejmě podobný jako na záchytném parkovišti v Jírovcově, kde je to od jedné do čtyř hodin za dvacet korun.

A právě záchytná parkoviště mají na okraji Budějovic také přibýt. Téměř jako hotová věc se zdálo být to v Mladém pod hřbitovem poblíž budoucího sjezdu z dálnice D3. Jenže se ukázalo, že to tam kvůli vedení vysokého napětí nebude tak jednoduché.

„Tuto lokalitu ale rozhodně neopouštíme a hledáme cesty, jak tam parkování zajistit,“ potvrdil investiční náměstek primátorky Petr Maroš (ODS). Možností je i přesun někam opodál u zanádražní silnice.

Musí dobře navazovat MHD

Částečnou výhodou pak může být, že kolem jezdí i autobusy MHD, které by řidiče z nového parkoviště svážely do centra. Jezdí tudy linka 11. „Pokud by si město takovou službu objednalo, tak bychom ji zajistili. Pak je otázkou, zda stávající linkou a jejím posílením, či úplně novou. My se o tom samozřejmě bavíme, ale zatím je to předčasné,“ upozornil šéf budějovického dopravního podniku Slavoj Dolejš s tím, že všemu musí předcházet samotný projekt parkoviště.

Vedení města si udělalo i průzkum obsazenosti některých záchytných parkovišť v Plzni, Brně či Ostravě. „A ukázalo se, že jsou tam často skoro prázdná. Musíme si tak být jistí, že na vybraném místě bude využívané,“ zdůraznil Lubomír Bureš.

Velká šance na nové stání pro auta je ovšem u Letiště České Budějovice v Plané. Nedaleko odtud povede nová silnice jižní tangenta, je zde hlavní tah od Lipna a hranic a město chce poblíž postavit novou komunikaci s mostem přes Vltavu do Rožnova. To vše dělá z lokality strategický prostor.

Vše by opět muselo být navázané na provoz městské hromadné dopravy a atraktivní intervaly. Další zajímavou oblastí pro zachytávání aut před městem je pak sjezd z dálnice D3 a od Třeboně mezi Okružní a areálem dopravního podniku.