České Budějovice mají stále trable s parkováním, pomoci mohou okolní obce

Nepomohla záchytná parkoviště ani modré zóny. Parkování v Budějovicích je problém a zlepšení nikde. Aut přibývá, zatímco poměrně malý katastr města s 94 tisíci obyvatel zůstává stejný. Navíc krajské město zaplavují auta dojíždějících řidičů z okolí.



Existuje však návrh na zlepšení. Vznikl na dopravní komisi a radí, aby město po dohodě s okolními obcemi vybudovalo na jejich pozemcích záchytná parkoviště. Z nich by pak svážela cestující městská hromadná doprava.

Město už věc řešilo se Včelnou, která leží jižně od krajského města. „Budějovice leží v dolíku, do něhož míří auta z okolních obcí. Má přitom malý prostor na stavění parkovišť. Dohoda s těmito obcemi by pomohla. Je to na radních, ale jestli už s nimi jednali, to nevím,“ uvedl člen této komise a dopravní expert Václav Kaska.

Dopravní komise tvořená odborníky má za úkol upozorňovat radní na nedostatky a navrhovat řešení. Podle náměstka budějovického primátora Petra Holického zůstala první schůzka s Včelnou bez výsledku.

Problém je nejen v tom, že obec odmítla jimi vytipované místo stavby, ale i v tom, že Budějovice nemohou investovat na cizím pozemku. Pro Včelnou by projekt neměl význam.

„Rozumím problému města s auty. Proto se této vize úplně nezříkám, i když nám to nic nepřinese. Rozhodnutí bude na příštích zastupitelích,“ míní starostka Včelné Miroslava Stránská.

Ve Včelné si budějovičtí radní vytipovali pro případné záchytné parkoviště střed budoucí velké kruhové křižovatky, která má od roku 2023 spojovat jižní tangentu s dálnicí D3. V jejím středu vznikne ideální místo pro prospěšnou stavbu.

Už dnes o pozemek usilují developeři stavějící obchodní centra. Podle starostky Stránské bude na zvážení zastupitelů a přání obyvatel, kterou stavbu si zde zvolí. Sama parkoviště neodmítá, ale proti službám pro místní prý nemá velkou naději.

Krajské město se s nedostatkem parkovacích míst potýká spoustu let a situace je stále horší. Kromě toho, že na poměrně malý katastr připadá po Praze nejvíc aut na jednoho obyvatele, zhoršují dopravu tranzity a dojíždění lidí za prací a službami.

Kdo dá víc, získá místo

V plánu je sice stavění několika parkovacích domů, jako u sportovní haly, na Dlouhé louce nebo u stadionu Dynama, ale to zdaleka nestačí. Jako nejrychlejší řešení zvolila radnice rozšiřování modrých zón, které už zahrnují polovinu širšího centra města. V nich jsou místa zpoplatněná se zohledněním toho, kdo tam bydlí či podniká.

V současnosti mají tyto zóny podle mluvčí magistrátu Jitky Brůha Welzlové 7 500 míst k stání aut. Část z nich, zhruba tři procenta, je vyhrazena většinou pro zdravotně postižené a právnické osoby.

Dalším směrem, jak zlepšit parkování, mají být stavby záchytných parkovišť ve městě. Ta současná mají dohromady kapacitu 1 400 míst.

„Uvažujeme o dalších místech. Třeba u hřbitova v Mladém nebo u hřbitova sv. Otýlie v Dolní ulici. V Mladém je vytipované místo pro záchytné parkoviště také u novohradské silnice poblíž nákupního centra. Nahrává tomu i plánované přemístění vlakové zastávky z Hodějovic blíž k centru. Samotné modré zóny mají dostat dojíždějící pod tlak, aby tato parkoviště víc využívali,“ míní náměstek Holický.

Jenomže současná záchytná parkoviště už nestačí. Plně využívané je i největší z nich, v Jírovcově ulici, odkud jede do centra MHD. Rovněž Včelná a další okolní obce jsou s centrem města propojené MHD.

Někteří členové dopravní komise, ačkoli záchytná parkoviště v obcích navrhují, jsou ale k takovým plánům sami skeptičtí. Upozorňují, že vztahy těchto obcí s krajským městem nejsou ideální. To je známé například u Litvínovic.

Zatím je stav kolem parkování v Budějovicích kritický. Dojíždějícím řidičům už nevycházejí ani triky jako celodenní parkování před obchodními centry. Ta nejbližší centru si své plochy opatřila závorami a za delší dobu stání než potřebnou k nákupu vybírají poplatky.

Využívají se i malá soukromá parkoviště, kde zákazy nemusí respektovat řidiči po dohodě s vlastníkem. Nabídku několika míst k parkování teď zveřejnil budějovický magistrát.

Jde o stání od 15 do 150 čtverečních metrů, většinou na pozemcích městských domů. Největší plocha je u KD Slavie. Parkování na dobu neurčitou získá ve výběrovém řízení zájemce, který nabídne největší nájemné.