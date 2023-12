Na místě odkališť chce ČEZ solární elektrárny, obce chtějí víc informací

Pozemky pro tento rozsáhlý projekt spadají do pěti katastrů a mají vytipovanou plochu 140 hektarů. Patří do nich například obce Mydlovary, Olešník nebo Dívčice. Fotovoltaický park má mít zpočátku výkon až 130 megawattů. Pro srovnání – výkon běžných fotovoltaických panelů na střechách je v jednotkách kilowattů.

S informací přišel první Český rozhlas České Budějovice. Zástupci obcí se o záměru dozvěděli v říjnu na krajském úřadě Jihočeského kraje. Zastupitelé na hejtmanství se teď zabývají změnou Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (ZÚR), tedy dokumentem, jenž projekt na tomto území umožní. Příslušnou aktualizaci ZÚR přitom zastupitelé řeší už od loňska, vymezují v ní například lokality vhodné pro solární nebo větrné elektrárny.

„Vadí nám k záměru nedostatek informací. Je mi jasné, že obnovitelné zdroje energie jsou třeba, ale potřebujeme vědět souvislosti. Co to bude znamenat pro naši obec, kterou roky zatěžuje sanace MAPE,“ uvedla starostka Mydlovar Renata Gondeková.

Výhrady mají i další dotčené obce včetně Dívčic. Podle nich se projekt řeší skoro utajeně bez ohledu na veřejné mínění.

„Ptají se mě na to obyvatelé, ale nemohu jim odpovědět. Když se zeptám ČEZu nebo kraje, řeknou, že se to teprve připravuje, a dál nic konkrétního. Přitom vybrané pozemky patří státnímu podniku Diamo, které sanuje odkaliště. To některé okolní menší plochy samo prodalo soukromým majitelům. Ti na nich plánují také solární elektrárny,“ řekl starosta Dívčic Miroslav Stulík.

Záměr postavit v lokalitě fotovoltaický park potvrdila společnost ČEZ. Předpokládaný rok zahájení stavby je 2026. „Vše je zatím ve stadiu záměru. Rozvoj obcí to rozhodně nezhorší, komunikujeme s nimi,“ poznamenal vedoucí oddělení pro komunikaci společnosti ČEZ Petr Šuleř.

Podle něho je záměr ve stadiu posuzování před standardním procesem EIA a není vůbec vzhledem k lokalitě jednoduchý. V první řadě je nutné zjistit, zda je vůbec solární park na daném území možné postavit. V optimálním případě by mohl mít výkon až 130 MWp – megawattpeak, jak se značí výkon solárního panelu. ČEZ jedná i o případném pozemkovém zajištění.

Lokalita je znehodnocená úpravnou uranové rudy

Podobný názor má i jihočeský hejtman Martin Kuba. Podotkl, že jde o území, které se k jinému využití ani nehodí. Nejde tu provozovat zemědělství ani rekreaci. Stovky hektarů krajiny kolem Mydlovar znehodnotila úpravna uranové rudy fungující tu od 60. let minulého století.

Před 20 lety zde stát začal s asanací, která dodnes stála miliardy korun. Úložiště radioaktivních kalů jsou zavážená odpadem, jako jsou například pneumatiky a teplárenský popílek.

Podle informace společnosti Diamo z roku 2019 mělo být místo zavezené, tedy sanované, do roku 2024. Překryté jílem, zeminou a zatravněné. Plocha má rozlohu 286 hektarů, celkově je bývalým uranovým průmyslem podle informace ministerstva životního prostředí zasažených až 900 hektarů. Konečná rekultivace území se odhaduje na dalších deset let.

Zvažovali ovocné sady

Podle Stulíka bude muset ČEZ plochu pro umístění solárních panelů otestovat na takzvanou tahovou zátěž, která zjistí, jestli jílovité podloží váhu solárů udrží. Dalšími neznámými pro obce jsou finální představy o velikosti parku nebo řešení obslužnosti elektrárny.

Na všechny tyto výhrady nebo dotazy by mělo odpovědět řízení o vlivu stavby na životní prostředí EIA, které v sobě skrývá hodnocení nezávislými znalci, či veřejné projednávání.

Od konce chemické úpravny rud MAPE se vedou úvahy, jak toto zdevastované území oživit. Kvůli radiaci se nakonec upustilo od ploch k rekreaci nebo sadů s ovocnými stromy. V návrzích bylo i využití na plantáže s rychle rostoucími dřevinami pro biopalivo. Mezi dalšími náměty je třeba získávání sena pro hospodářská zvířata.