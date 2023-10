Nová hala v Týně pomůže v době, kdy jsou odstávky bloků na Temelíně

Kdyby jí nebránil kopec na okraji Týna nad Vltavou na Budějovicku, stála by na dohled od chladicích věží Jaderné elektrárny Temelín. I tak se ale společnosti I&C Energo podařilo elektrárně ještě více přiblížit.

„Před časem jsme dospěli k názoru, že pokud chceme dále růst, nestačí nám dosavadní prostory. Že hala vůbec vznikla, je doklad toho, že to jako firma myslíme vážně s působností na jaderných elektrárnách. Primárně bude sloužit hlavně pro potřeby Temelína,“ vysvětlil generální ředitel I&C Energo Jiří Holinka.

Společnost v novém areálu plánuje provádět hlavně takzvanou předkompletaci strojních činností, což pomůže především v době odstávek na elektrárně. Díky hale získala rovněž místo také pro testování systémů měření a regulace a dalších elektrárenských systémů.

„Právě při odstávkách je vždy obrovský tlak na termíny a práce v této hale nám pomohou s urychlením instalace některých zařízení přímo na elektrárně. S firmou Westinghouse chceme také testovat skříně řídicího systému, pro což musí být dostatečně velké prostory a prostředí, které v temelínském areálu nemáme,“ doplnil Holinka.

V plánu je zde koncentrovat také všechny činnosti týkající se takzvaných building technologií. Chybět nebude ani předváděcí místnost pro zákazníky.

„Zajistili jsme tím také práci našim lidem v jižních Čechách na další desítky let. Počítáme i s náborem nových pracovníků,“ doplnil Jiří Kropáček, ředitel temelínské divize I&C Energo. Podle Holinky by v Týně mělo najít práci asi padesát nových zaměstnanců.

Než se vůbec podařilo halu o rozloze pět tisíc metrů čtverečních otevřít, trvalo to několik let. Vedení firmy připustilo, že zahájení provozu se odložilo přibližně o tři čtvrtě roku, a to kvůli budování zázemí a také příjezdové komunikaci.

„Delší dobu stál na místě stavby pouze skelet. Původně měla hala sloužit jako sklad hutního materiálu vltavotýnské společnosti Richmont. Rok a půl tu stál prakticky beze změny, takže jsme ředitele firmy oslovili a nakonec jsme se domluvili na odkupu,“ prozradil Kropáček.

Pro společnost I&C Energo je nedaleká elektrárna klíčovým partnerem a zejména zákazníkem. „Máme dvě největší divize, a to Temelín a Dukovany. Na každé z nich pracuje až 300 lidí. S ČEZ máme uzavřené dlouhodobé smlouvy na dodavatelský servis činností systému kontroly a řízení a elektrosystémů,“ dodal Holinka.

Podle něho navíc společnost plánuje podobnou halu vybudovat také poblíž druhé jaderné elektrárny v Dukovanech. „Mapujeme situaci a hledáme řešení. Pokud se tendr na výstavbu dalších bloků posune dál, bude nás asi trochu tlačit čas. Rozhodně ale máme ambice uspět jako klíčový lokální subdodavatel pro vítěze tendru pátého dukovanského bloku,“ ujistil generální ředitel společnosti I&C Energo, která letos očekává obrat okolo dvě a půl miliardy korun.