V Budějovicích vyroste národní sportovní hala za 1,3 miliardy, ohlásili Fiala a Kuba

První vizualizaci projektu představil jihočeský hejtman Martin Kuba za účasti premiéra Vlády ČR Petra Fialy přímo před výstavištěm.

Hala má být multifunkční a na její stavbě se mají finančně podílet stát, kraj i město. První hrubý odhad je, že bude stát určitě přes miliardu korun. „Dnešním dnem můžeme říct, že tento projekt naplno startuje. Bude následovat architektonická studie a především chceme vyhlásit světovou architektonickou soutěž, ze které vzejde podoba haly,“ potvrdil hejtman Kuba.

Hotovo by podle něj mělo být v roce 2028. „Už jsme si s kolegy nastavili harmonogram, jak budeme dál postupovat, získávat potřebná povolení a podobně,“ doplnil hejtman.

Premiér Fiala potvrdil, že má projekt podporu státu a je připravený se na něm podílet. Pozemky, na kterých má hala vyrůst navíc fakticky spadají pod stát.

„Odprezentovali jsme naše plány. Chtěli bychom vybudovat v podstatě národní halu pro míčové sporty, jako jsou volejbal, basketbal a házená. Potřebujeme ale i spolupráci ministerstva, protože chceme využít pozemky výstaviště,“ přiblížil náměstek budějovické primátorky pro investice Petr Maroš.

Nový areál má být víceúčelový, tedy nejen pro sportovní, ale i kongresové a kulturní akce. Opět se počítá s tím, že tam najdou své nové zázemí volejbalisté Jihostroje.

Ve hře jsou vysouvací tribuny

„Jednou z představ je, že by přes rok byla hala běžně pro řekněme 1 500 diváků, ale na play off a další jiné velké akce by měla vysouvací tribuny,“ pokračoval náměstek. Detaily by odhalil až samotný projekt, jemuž má předcházet architektonická soutěž. „Skvělé je, že budeme s novou halou prakticky jen několik stovek metrů od hlavního náměstí Přemysla Otakara II., takže to bude podobné jako se současnou sportovní halou,“ podotkl Maroš.

Výstaviště se má přidat s vybudováním parkovišť, která budou na místě kolem vstupní brány. Navíc po dokončení dálnice kolem Budějovic klesne na Dlouhé louce provoz, takže místo bude lépe přístupné.

Celá vize nezahrnuje pouze vybudování národní sportovní haly, ale proměnu celé levobřežní části Dlouhé louky od Kauflandu až po Strakonickou. Na konci výstaviště u Tesca má být například kongresové centrum, podél Dlouhé louky nové bydlení a podobně. To vše samozřejmě rozhodně nebude hotové v roce 2028, ale až v dalších letech za předpokladu, že na to také budou peníze.