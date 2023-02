Do Budějovic příští rok zamíří tisíce dětí, město čeká letní olympiáda

Teprve nedávno se rozdaly medaile na zimní olympiádě dětí a mládeže v Královéhradeckém kraji a už jsou v plném proudu přípravy na tu letní, která se bude konat v Jihočeském kraji, a to příští rok od 23. do 28. června. Do Českých Budějovic má dorazit okolo tří a půl tisíce účastníků.