Dětská olympiáda hlásí plné hotely, rozdá 686 medailí

Před rokem získal na letních olympijských hrách v Tokiu pro Česko stříbro, letos sám zažehne olympijský oheň pro mladé sportovce. Oštěpař a vicemistr světa Jakub Vadlejch však nebude jedinou sportovní hvězdou na zahajovacím ceremoniálu dětské olympiády, který začne 26. června v šest hodin večer na Andrově stadionu v Olomouci.

„Diváci uvidí slavnostní nástup výprav všech krajů pod vedením úspěšných sportovců v roli vlajkonošů. Nebude chybět ani tradiční slib sportovců,“ uvedl místopředseda Českého olympijského výboru Filip Šuman.

Lístky na zahájení jsou beznadějně vyprodané, na samotná sportoviště je však pro všechny volný vstup. Online přenos ze všech sportů se chystá i na webu.

Dějištěm olympiády je kromě Olomouce také Prostějov, Přerov, Kojetín, Uničov a Velká Bystřice. Dohromady se olympionici utkají o 686 medailí ve dvaceti sportech. Mezi nimi nově přibyl šerm a vrací se i kanoistika.

Akce pro tisíce lidí

Kraj ubytuje sportovce po celé Olomouci na kolejích Univerzity Palackého (UP). Na univerzitních menzách je pro účastníky zajištěno i celodenní stravování.

Sporty po kraji Olomouc: atletika, basketbal, fotbal, házená (1/2 žákyně), judo, kanoistika, karate, orientační běh, plavání, šerm, synchronizované plavání, taneční sport

Prostějov: dráhová cyklistika, florbal, gymnastika, tenis, volejbal (žákyně)

Přerov: badminton, házená (1/2 žákyně), sportovní střelba

Uničov: BMX a MTB cyklistika

Kojetín: beachvolejbal, volejbal (žáci)

Velká Bystřice: házená (žáci)

„Koleje i menzy zvítězily ve výběrovém řízení, které kraj vypsal, protože mají nejlepší nabídku a jsou cenově nejvýhodnější,“ vysvětlil náměstek olomouckého hejtmana pro oblast sportu Michal Zácha (ODS).

Kvůli olympiádě museli studenti UP vyklidit koleje už do minulé neděle, o dva týdny dříve než obvykle. Správa kolejí a menz UP totiž pro sportovce připravuje necelé čtyři tisíce lůžek v téměř patnácti stech pokojích.

Podle ředitele správy kolejí a menz UP Libora Koláře se tak velká akce odehraje jen jednou za několik let.

„Podobně velké bylo třeba setkání křesťanské mládeže před pěti lety, v minulosti jsme už účastníky dětské olympiády také ubytovávali. Jsou to opravdu akce pro tisíce lidí,“ řekl Kolář.

Koleje by měly suplovat funkci olympijské vesnice z tradičních olympiád. Kraj navíc zřídí i Olympijský dům v Pevnosti poznání v Olomouci, kde proběhne jeden z předávacích ceremoniálů.

„Ty budou dohromady dva. Na sportovišti dostanou vítězové plyšového maskota Oldu a u Olympijského domu pak každý den v podvečerních hodinách slavnostně předáme medaile,“ prozradil Zácha.

Autobusy pro sportovce

Přesun olympioniků z ubytování na sportoviště zajišťuje společnost Arriva. Její tiskový mluvčí Jan Holub prozradil, že pro účely akce vyhradil dopravce třiadvacet autobusů.

„V neděli zajistíme převoz účastníků na slavnostní zahájení a zpátky. Od pondělí do čtvrtka pak budeme vozit sportovce po kraji,“ uvedl Holub. V rámci měst bude pro přepravu sloužit hromadná doprava.

Ubytovat se v centru Olomouce bude po dobu trvání akce poměrně složité, mnoho hotelů už je téměř úplně obsazených. Pro zástupce krajů a měst, jako jsou hejtmané a primátoři, ale i pro organizátory z olympijského výboru, je vyhrazen NH Hotel Olomouc.

Podle obchodní manažerky hotelu Michaely Malíkové jsou jeho ubytovací kapacity téměř vyčerpané. „V kongresovém centru hostíme Konferenci na podporu sportování mládeže, která předchází slavnostnímu zahájení olympiády,“ doplnila Malíková.

I další okolní hotely hlásí vysokou obsazenost. V blízkosti Androva stadionu, který hostí slavnostní zahajovací ceremoniál, stojí Hotel Gól. Podle recepční Ireny Nevrlé jsou téměř všechny pokoje obsazené.

Podobně se vyjádřila i vedoucí recepce Hotelu Flora Ivana Zatloukalová. „Drtivá většina našich kapacit je zabraná. Ze 165 pokojů máme volných jen asi pět až deset,“ uvedla.

Hry před rokem zhatil covid

Přípravy akce začaly už v roce 2020, původně se totiž hry měly konat v Olomouckém kraji už v roce 2021.

„Nejnáročnější bylo ve správnou chvíli rozhodnout, že se má akce odložit,“ prozradil olomoucký hejtman Josef Suchánek (PirStan).

Podle něho bylo při rozhodování nutné zvážit vzniklé náklady a riziko, že pandemie koronaviru nakonec uspořádání olympiády zhatí.

„My jsme zabrzdili včas. Pak se to muselo celé zakonzervovat a připravovat na další rok. Nakonec se vše zvládlo,“ uvedl Suchánek.

Rozpočet akce se vyšplhal na zhruba čtyřicet milionů korun. „Do toho ale nezapočítáváme příspěvky obcí a krajů nebo Národní sportovní agentury,“ řekl náměstek Zácha.

Olympiády dětí a mládeže se v Česku pořádají od roku 2003, každý rok ji pořádá jiný kraj. Hry mají letní a zimní variantu, celkem se jich zúčastnilo téměř čtyřicet tisíc mladých sportovců a sportovkyň, mezi nimi například tenista Jiří Veselý nebo snowboardistka Ester Ledecká.

Olympiáda dětí a mládeže v Olomouckém kraji se nezadržitelně blíží, soutěžit se začíná už v pondělí. MF DNES vám nabízí místa a časy konání nejzajímavějších disciplín.

Fotbal

Celý fotbalový turnaj žáci odehrají v Olomouci na stadionech FK Nové Sady a 1. HFK Olomouc, kde bude také hrát tým Olomouckého kraje. Skupinová fáze proběhne od pondělí do středy, boje o umístění budou následovat ve čtvrtek.

Volejbal

Zatímco žákyně se o medaile utkají v Národním sportovním centru v Prostějově, žákům je vyhrazena sportovní hala v Kojetíně. Podobně jako u fotbalu odehrají týmy skupiny od pondělí do středy, ve čtvrtek pak proběhnou boje o třetí místo a finále.

Tenis

Všechna utkání se odehrají na tenisových kurtech TK Prostějov. Sportovci budou soupeřit v kategoriích mladší a starší žáci a mladší a starší žákyně. Hrát se bude dvouhra i čtyřhra, utkání se rozlosují před slavnostním zahájením. Na pondělí je naplánováno první a druhé kolo dvouher, na úterý čtvrtfinále dvouher a dvě kola čtyřher. Ve středu se odehrají semifinále dvouher i čtyřher a ve čtvrtek budou tenisté a tenistky bojovat o medaile.

Atletika

Žáci i žákyně v kategoriích mladší a starší se utkají v disciplínách skok do výšky, skok do dálky, běh na šedesát metrů (s překážkami i bez nich), běh na sto metrů s překážkami, běh na 300 metrů, běh na 800 metrů, běh na 1500 metrů, smíšená štafeta, vrh koulí a vrh oštěpem. Všechny soutěžní disciplíny mohou fanoušci navštívit mezi úterým a čtvrtkem na atletickém stadionu TJ Lokomotiva Olomouc.

Cyklistika

Fanoušci BMX a MTB disciplín si přijdou na své v BMX areálu v Uničově. V pondělí pojedou jednotlivci BMX jízdu na čas, v úterý pak budou cyklisté závodit na horských kolech. Dráhové disciplíny, mezi které patří dráhy na 500 a 2000 metrů a dráha scratch, proběhnou ve středu na prostějovském velodromu. Sportovci se utkají v kategoriích kadeti, kadetky, starší žáci a starší žákyně.