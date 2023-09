Dům umění počká, současné vedení radnice dalo přednost letnímu kinu Háječek

Když se při posledním zasedání českobudějovického zastupitelstva opozice dotazovala na stav dlouho plánované rekonstrukce Domu umění na náměstí Přemysla Otakara II., vedení města oznámilo, že ji pozastavilo.

„Nákladově jsme proti sobě postavili Dům umění a letní kino Háječek. Dáváme preferenci letnímu kinu. Dům umění koalice v tuto chvíli skutečně odkládá. Raději se pustíme do jiných věcí,“ sdělil náměstek primátorky Petr Maroš (ODS).

Plány na velkou proměnu sídla Galerie současného umění a architektury za 70 milionů korun připravila předchozí koalice, za přípravné práce město už zaplatilo několik milionů. Většinu nákladů na rekonstrukci měla pokrýt schválená evropská dotace. Kompletně připravený je i projekt potřebný ke stavebnímu povolení.

„Háječek má mnohem masovější využití a je oproti Domu umění v daleko horším stavu. Chodí tam stovky lidí. Galerie tak navštěvovaná není. Myslíme si, že rekonstrukce domu, kde sídlí, se dá ještě odložit,“ zdůvodnil Maroš.

Opětovné odsunutí oprav je podle kurátora Domu umění Michala Škody nepochopitelné. „Mrzí mě to. Galerie je významná evropská instituce a současný stav budovy je pro město ostudou,“ hodnotil Škoda.

Jako jistou kompenzaci náměstek Maroš Škodovi navrhl přesunout provoz Galerie současného umění a architektury do jiných prostor, a sice do právě opravovaného Kulturního domu Slavie nebo chystané nové budovy Alšovy jihočeské galerie na Senovážném náměstí.

„Je to nesmysl. Tady se přece nejedná o galerii, ale o rekonstrukci celého domu, a tím zhodnocení městského majetku,“ odmítl kurátor.

Pozastavení projektu kritizují také opoziční zastupitelé. „Rekonstrukce Domu umění je součástí příprav na rok 2028, ve kterém budeme Evropským hlavním městem kultury (EHMK). Očekávám, že bude do té doby hotová. Do projektu se už vynaložily nemalé finanční prostředky, spousta energie a práce,“ připomněl bývalý náměstek primátora a současný zastupitel Juraj Thoma (Občané pro Budějovice).

Maroš později upřesnil, že s rekonstrukcí Domu umění město stále počítá, jen se musí pracovat s časem. „Nechceme mít v roce 2028 na náměstí lešení. Tím pádem musí být do té doby oprava hotová, nebo se s ní musí začít v roce 2029. Určitě to není tak, že bychom se do ní nechtěli pustit vůbec. Dům umění ji potřebuje,“ sdělil a dodal, že koalice se více přiklání ke startu stavebních prací po oslavách EHMK.

Ve Slavii začali bourat strop

MF DNES zmapovala ještě několik dalších projektů, které připravovalo už bývalé vedení radnice. Tím nejnákladnějším je rekonstrukce a dostavba KD Slavie. Přípravy trvaly několik let a akce měla téměř po celou dobu politickou podporu.

Na samotné zahájení prací už za dohledu nové koalice se dostalo i díky tomu, že Budějovice získaly dotaci 177 milionů korun. Hotovo má být už za rok. Právě před pár dny začala větší demolice stropu nad hlavním sálem a bourání na severní straně.

Stále hotová není proměna parku Dukelská blízko Slavie. Už je několik měsíců opět otevřený, ale dodnes tam není dětské hřiště. Také proto ho zatím využívá méně lidí, než jaké bylo očekávání. Hřiště bude hotové zřejmě až příští rok na jaře a jeho podoba bude nakonec jiná oproti původnímu návrhu.

„Některé prvky jsou tam tak atypické, že by se nám do soutěže žádné firmy nepřihlásily. Prověřovali jsme to. Proto jsme projekt upravili a teď se chystáme vypsat výběrové řízení, aby na jaře mohlo hřiště začít fungovat,“ upřesnil Maroš.

Od dalšího připravovaného projektu pak tato koalice v čele s ODS ustoupila – je to úprava náměstíčka u Juvelu na Pražském sídlišti. Vedení radnice to oznámilo už loni v listopadu. Důvodem bylo podle náměstka velké navýšení ceny za rekonstrukci. Místo původních 24 milionů byl nový odhad 41 milionů korun.

Naopak se pracuje na proměně náměstí u KD Vltava na stejnojmenném sídlišti. Tam je investice právě 24 milionů a další miliony si vyžádá dlouhodobá údržba zeleně.

Za několik měsíců bude také hotový parkovací dům u sportovní haly. Vedení města chce rovněž pokračovat v přibližování k vodě a rozšiřování náplavky u Malše na Zátkově nábřeží, což schválili i na jednání zastupitelstva minulý týden. Počítá se nadále i se Slunečním ostrovem – novou rekreační zónou u Vltavy. A celkem ticho je kolem dalších úprav u Družby na Pražské třídě.

Na jednání zastupitelé ještě schválili i přípravy nových projektů, jakými jsou parkovací dům na sídlišti Máj, cyklostezka v Suchém Vrbném a rekonstrukce fotbalového hřiště v Nových Hodějovicích.