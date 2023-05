Místo betonu a prachu víc zeleně. Náměstíčko na sídlišti Vltava se promění

Na první pohled vypadá náměstí na Vltavě, druhém největším sídlišti v Budějovicích, úhledně. Nabízí vodní stěnu, umělý potůček i stromy. Jenže posedět se tam moc nedá. V létě prostoru dominují rozpálený beton a prašné cesty.

I proto se tam ani při hezkém počasí moc lidí nezdržuje. Změnit to má přestavba za 24 milionů korun, další miliony si vyžádá údržba nové zeleně.

Práce začnou už ve středu, a tak obyvatelé Vltavy musejí počítat s tím, že v místě budou několik měsíců jezdit těžká nákladní auta a pracovat bagry. Na náměstí u KD Vltava vyhloubí velkou jámu hlubokou až dva metry.

„Je to nutné, aby se tu po proměně dařilo stromům. Nechali jsme udělat sondy, abychom věděli, jaké je podloží, a je to změť všeho možného. Proto musíme tak hluboko,“ vysvětlil náměstek primátorky Petr Maroš (ODS).

Nepříliš kvalitní zemina a další věci budou znamenat stovky plných nákladních aut. „Celý prostor ohradíme. Už jsme o tom informovali zdejší obyvatele, kteří dostali letáky o chystané akci do schránek,“ uvedla přímo na místě primátorka Dagmar Škodová Parmová (ODS).

Hotovo má být na podzim

Práce má na starost firma Strabag, která vyhrála výběrové řízení. Těžká vozidla budou na náměstí přijíždět od Strakonické po stezce. Důležité je, že po celou dobu zůstanou otevřené postranní chodníky i stezka, takže pohyb na místě příliš omezený nebude.

„V listopadu bychom chtěli mít hotovo s tím, že to hlavní se odehraje ještě teď na jaře a pak v létě,“ upřesnil Maroš.

Zmizí část dlažby a prakticky všechny prašné cesty. Naopak přibude hodně zeleně a také velký přístřešek, jak naznačuje vizualizace. Projekt připravovalo minulé vedení města a to nové ho nyní spouští.

„Je dobře, že současná koalice pokračuje v projektech, které už jsou rozpracované a do nichž už jsme investovali. Stejně tak souhlasím s rozhodnutím jít při úpravách do větší hloubky. Městské prostředí stromům moc nepřeje, a pokud jim poskytneme pro kořeny více prostoru, bude to jedině dobře,“ reagoval opoziční zastupitel a bývalý náměstek primátora Ivo Moravec (Občané pro Budějovice).

Stromy, které jsou nyní na místě, se firma pokusí zachránit a většinu jich po skončení prací také vrátit zpátky. Vodní prvek zde i nadále zůstane.

Na revitalizaci prostoru za 24 milionů se podařilo získat dotaci z Norských fondů, jež pokryje celých 90 procent nákladů. Dalších 5,6 milionu korun bude na následnou péči o zeleň, a to po dobu pěti let.

MF DNES oslovila i několik obyvatel žijících na sídlišti Vltava. Ti zatím moc nevědí, co od proměny očekávat. „Pokud tady bude více stromů, určitě to bude fajn. Tohle místo je v létě hodně rozpálené. Uvidíme, jestli se tady pak lidé budou více zdržovat,“ zamyslela se Jarmila Králová, jež bydlí nedaleko náměstí.

Zlepšit potřebují i další

Centrum na Vltavě je mezi prvními z budějovických náměstíček, která se dočkají vylepšení. Další mají následovat. „Chceme se zaměřit na podobný prostor na sídlišti Šumava, kde je stav také dost neutěšený,“ potvrdil náměstek Maroš.

Zastupitel Moravec navázal, že město by mělo v tomto případě spolupracovat s majitelem okolních budov. Ten podle něj již dříve představil radnici svou vizi, jak prostor proměnit.

Zástupci radnice chtějí vylepšit také centrum Suchého Vrbného, kde je mimo jiné točna MHD a pěkný park, ale také dávno zavřené kino. Bude tam ale nutné se nejdříve dohodnout i s některými vlastníky objektů. Přesné termíny dalších proměn proto zatím nejsou stanovené.

„Z dalších náměstíček by se mělo začít Juvelem na Pražském sídlišti. Tam bude oprava sice nákladnější kvůli špatnému stavu sítí, které jsou pod povrchem, ale tím spíš by se měla jeho rekonstrukce upřednostnit,“ naznačil Moravec. V tomto případě už má radnice delší dobu k dispozici podklady pro stavbu.

Na svou obnovu také čeká „kolonáda“ na Pražské kolem Družby. „Tam už bylo v době odstranění železných přístřešků vypsané řízení na novou podobu lokality. Doufám, že se v tom stále pokračuje,“ podotkl zastupitel.

Jihočeský kraj ve spolupráci s Budějovicemi pak plánuje i velkou proměnu Senovážného náměstí. Vzniknout by tam mělo nové sídlo Alšovy jihočeské galerie, parkoviště by pak zmizelo pod zem a naopak Mlýnská stoka by byla přístupná. Taková je aktuální vize.