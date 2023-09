Rekonstrukci Slavie zbrzdil objev skryté chodby, ale hotová má být včas

Za kovovým plotem jsou skrze otvory po odmontovaných oknech a dveřích vidět vyklizené prostory a cihlové zdi bez omítky. Před schodištěm hlavního vstupu stojí kontejner plný suti, vedle něj se hromadí zbytky staré vzduchotechniky.

Vedení města předpokládalo, že se mohou při proměně kulturního domu (KD) Slavie objevit nějaké potíže. Nečekalo však, že tak brzy po začátku prací.

„Při bourání odhalili dělníci úzkou chodbu, o jejíž existenci nikdo nevěděl. Navíc byla plná vzduchotechniky, její demontáž práce lehce pozdržela,“ přiblížil náměstek primátorky Petr Maroš (ODS).

Kvůli neplánovanému odhalení skryté chodby stavební firma dokonce zažádala u města o prodloužení termínu na dokončení prací. Zástupci radnice však tuto žádost zamítli.

„Termín je podmíněný několika faktory a není možné s ním hýbat. S firmou jsme se proto dohodli, že se s problémem vypořádá bez nutnosti oddalovat datum dokončení,“ sdělil Maroš.

Včasné dokončení projektu za téměř tři čtvrtě miliardy korun je nutné i proto, aby město nemuselo vracet dotaci od ministerstva kultury. „Získali jsme 177 milionů. Podmínkou ale je, že stavbu stihneme do konce roku 2024. Všichni proto doufáme, že se nám podaří termíny dodržet,“ vysvětlil. Zkolaudovaná musí být do září 2025.

Po znovuotevření pak bude muset Slavie minimálně prvních pět let provozu fungovat výhradně jako veřejně prospěšná instituce bez komerčního využití. Také to je další podmínkou dotace.

„Její hlavní náplní bude spolkový život. To je věc, která zde fungovala i dříve a my ji chceme zachovat. Své zázemí by tu měly nalézt místní spolky a organizace, které sdružují obyvatele všech věkových skupin,“ popsala již dříve náměstkyně primátorky Zuzana Kudláčková (Piráti).

Postup stavby také lehce komplikuje již dvakrát neúspěšné výběrové řízení na gastro vybavení objektu. V obou případech za neúspěchem soutěže stály špatné rozměry vybavení, které firmy ve svých podkladech nabízely.

„Město v zadání požaduje přesné rozměry elektronických zařízení, které ani v jednom z případů nedokázali zájemci o zakázku splnit. Poprvé nabízeli nevhodný konvektomat a nyní šokový zchlazovač,“ popsal Maroš. Zároveň ujistil, že na shánění gastro vybavení je stále dost času.

Výběrové řízení na vybavení kuchyně bylo přitom původně sloučené se soutěží na audiovizuální techniku, která už je úspěšně uzavřená. Město se rozhodlo výběrová řízení oddělit. Slibovalo si od toho větší zájem specializovaných firem, který díky větší konkurenci sníží výslednou cenu. „Toho jsme bohužel nedosáhli, do obou řízení se totiž přihlásily stejné firmy jako před rozdělením,“ přiznal Maroš.

Brzy zavřou cyklostezku

Součástí plánované rekonstrukce je také kompletní proměna prostoru před Slavií. Směrem k Jihočeskému muzeu přibude malé náměstíčko a prostor u řeky Malše se promění na novou zahloubenou náplavku. Ta se napojí na již existující v parku Dukelská a na plánovanou na Zátkově nábřeží.

Maroš proto upozornil, že chodník a cyklostezka, které vedou po Zátkově nábřeží kolem Slavie, budou lidé využívat už jenom měsíc. Poté tam začnou dělníci pracovat a stezku, která je po otevření parku Dukelská v provozu teprve od jara, opět uzavřou. Proměna si vyžádá i dopravní omezení.

„Co se týče chodců, umíme si poradit. Mezi parkem a muzeem vybudujeme přechod se semafory. Na bezpečnost dětí bude navíc dohlížet městská policie. Horší je to s cyklisty. Ti budou muset využít přechod nebo přejet na druhou stranu řeky,“ popsal náměstek primátorky Lubomír Bureš (ODS). Omezení budou podle něj trvat přibližně rok.