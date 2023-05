Umělec Dobs nechal vyplavat z trafostanice u budějovického bazénu závodnici

Na štaflích má rozložené spreje různých barev, bere jeden z nich a jemně dotahuje linky na jedné z paží. Streetartový českobudějovický umělec, který si říká Dobs, dotvořil v těchto dnech u plaveckého stadionu v krajském městě své další dílo.

Na původně bílou trafostanici nasprejoval obrázek závodní plavkyně pod vodou.

„Protože jsou tu sportoviště, tak zadání bylo sportovní téma. Řekl jsem si, že na jednu stranu stanice dáme něco, co se týká plavání a na druhé budou siluety gymnastek,“ říká autor.

Obraz si na stěnu nejdřív předkreslil tužkou a pak ho několik dní postupně sprejoval do finální podoby. Hned vedle měl nalepenou fotku, podle které závodnici překresloval velice realisticky na zeď.

Dobs už není neznámým streetartovým umělcem. Jeho obrázky mohou lidé obdivovat právě na trafostanicích či výměnících nejen v Českých Budějovicích, ale například i ve Vimperku či v Táboře.

„Obraz na zdech vydrží docela dlouho, určitě je to v řádech let. Takže jsem rád, když jde někdo okolo, pochválí mi to a lidem se moje práce líbí,“ těší Dobse.