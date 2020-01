Gottovo graffiti zničil vandal. Do týdne je tam znovu, říká autor portrétu

Vzpomínku na zesnulého zpěváka vytvořil na začátku listopadu loňského roku českobudějovický streetartový umělec na stěně u cyklostezky, která spojuje sídliště Vltava a Pražské sídliště. Dílo vzbuzovalo vesměs pozitivní reakce a ohlasy u místních obyvatel. Nyní je zničené.

„Zjistil jsem to v pondělí v pozdních večerních hodinách. Nebylo to jen graffiti, ale jakási pieta velké osobnosti, proto to považuji za vrchol sprostoty,“ řekl iDNES.cz Jack Reyes.

Dodává, že se hned vyrazil na místo podívat. „Na té legální stěně mám celkem čtyři tvorby a všechny byly poničené. Žádné jiné. Takže předpokládám, že někdo šel cíleně po mých dílech. Nijak postižitelné to není, je to legální stěna, kde může tvořit každý. Když už by to chtěl přemalovat, tak může nějakou plošnou věcí, jako jsou ostatní. Ale takové čmáranice, to je akorát zhanobení Gottovy památky,“ přemýšlí.

Portrét Karla Gotta chce do konce týdne opravit. „Mám schované šablony, podle kterých jsem tvořil, a zapsané odstíny barev. Takže doufám, že to ještě půjde nějak zachránit,“ líčí 27letý rodák z Římova.

Pop-artovou podobiznu zvládl vytvořit za dva dny. Za nejnáročnější část práce považuje tvorbu šablon, které připravil doma.

„Šablony jsem měřil a vyřezával skoro celý den. Díky nim však malování na místě nebylo tolik náročné. Měl jsem to hotové asi za dvě hodiny. Díky přípravě nakonec nespotřebuji ani tolik spreje,“ podotýká Jack Reyes, který své civilní jméno nechce sdělovat.

Za Gotta dostával samé pochvalné reakce

Přes den pracuje jako malíř pokojů. Když přijde domů, skoro každý den se věnuje ještě své tvorbě. Dělá například designy interiérů nebo obrazy na zakázku. Vždy ho bavilo vytvářet portréty. Nedávno maloval i další dva národní velikány, prezidenty Tomáše Garrigua Masaryka a k příležitosti výročí 30 let od revoluce i Václava Havla.

VIDEO: Mezi graffiti září vzpomínka na Karla Gotta

Ačkoliv jsou mu bližší jiné hudební styly, o nedávno zesnulém zpěvákovi říká, že na něj můžeme být pyšní. A jeho Karel Gott zatím vzbudil asi největší ohlas veřejnosti.

„Ještě se mi nestalo, aby mi lidé psali, že jim můj výtvor udělal radost. Sledoval jsem reakce i přímo na místě a jsem rád, že si ho prohlíželi děti i starší lidé,“ těší writera.

Zničení jeho díla vyvolalo ostré reakce na sociálních sítích. Umělcovi tam naopak nespočet lidí vyjadřuje podporu.