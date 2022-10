Trojice bagrů bourá most u Mirotic na Písecku, uvolní místo nové dálnici D4

Část silnice I/4 bude při bourání mostu neprůjezdná. Řidiči budou úsek objíždět přes Mirotice. Vozidla nad 22 tun budou muset jet přes Písek, Záhoří, Oslov a Zvíkovské Podhradí.

„Odstranění starého mostu je plánované na minimální možnou dobu. Při demolici bude stávající most odstraněný, odveze se suť a namontují se betonová svodidla,“ informovala za stavební firmu Daniela Pedret.

Cesta z Cerhonic do Mirotic zůstane průjezdná, protože vedle starého mostu vznikl nový provizorní most, který bude v provozu do dokončení stavby toho nového. Celkově jde o druhou mostní konstrukci, která se při stavbě D4 odstraňuje a bude nahrazená novou. V červnu stavbaři za tři dny zdemolovali také most na křižovatce u Mirotic, který převáděl silnici I/4 přes silnici druhé třídy.

Na plánované trase z Hájů do Mirotic počítají stavbaři se 40 mosty, z nichž většina bude nových. Polovina bude sloužit i pro přechod zvěře. Dálnice D4 má být hotová do konce roku 2024.

Zajímavou stavbou na trase má být například estakáda přes Skalici u obce Nerestce. „Více než 400 metrů dlouhá stavba překlene postupně silnici třetí třídy, polní cestu, údolí řeky Skalice a regionální železniční trať,“ doplnila Pedret.

Dostavbu 32 kilometrů dálnice D4 přibližně mezi Pískem a Příbramí má na starost sdružení Via Salis, které tvoří francouzské firmy Vinci Concessions, Vinci Highways a Meridiam. Investice zahrnuje i modernizaci dalších 16 kilometrů již zprovozněných úseků.

Dálnice D4 je prvním projektem výstavby české dálnice formou PPP, kdy ji buduje a provozuje soukromník a stát mu stavbu postupně splácí. V roce 2021 stavba dálnice získala cenu za nejlepší evropský PPP projekt v daném roce.