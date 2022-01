Stavba dálnice D4 získala cenu za nejlepší evropský PPP projekt roku 2021

U dostavby D4 jsou nyní prozatím prakticky hotové přípravné práce, ocenění je za projekt.

„Potvrzuje to fakt, že byl z naší strany i ze strany ministerstva dopravy dobře připravený a zajištěný,“ uvedl Christian Biegert, generální ředitel Via Salis.

Dostavbu 32 kilometrů dálnice D4 přibližně mezi Pískem a Příbramí má na starost právě sdružení Via Salis, které tvoří francouzské firmy Vinci Concessions, Vinci Highways a Meridiam. Investice zahrnuje i modernizaci dalších 16 kilometrů již zprovozněných úseků.

Stavba bude podle smlouvy hotová v prosinci 2024 a dalších 25 let bude konsorcium dálnici provozovat. Řidiči tam budou používat běžnou dálniční známku.

Samotné práce zajišťuje společnost DIVia stavební ze skupiny Eurovia CS. Vlastní provozování dálnice D4 zajistí Vinci Highways, která má zkušenosti se správou čtyř tisíc kilometrů silnic po celém světě.

16 kilometrů bariér na ochranu obojživelníků

Za přibližně půl roku od poklepání základního kamene je hotová velká část přípravných a průzkumných prací, archeologické, pyrotechnické, hydrogeologické a další.

V souvislosti s ochranou přírody také instalovali 16 kilometrů speciálních bariér pro obojživelníky. Začala už také skrývka ornice, jsou vyznačené inženýrské sítě. „Staveniště je tak z velké části připravené na jaro, kdy práce začnou naplno,“ informovala Daniela Pedret, mluvčí Via Salis.

Mimochodem název Via Salis neboli Solná stezka odkazuje na středověkou cestu vedoucí z Alp přes Šumavu do Prahy. Stát bude novou dálnici postupně splácet, mělo by to být 17,8 miliardy korun.