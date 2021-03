Covid ničí menší cestovní kanceláře, zájem není ani o dovolenou u nás

Jiří Kubík z Vodňan je majitelem dopravní firmy a současně cestovní agentury. Klienty vozil mikrobusy a autobusy po celé Evropě. Dobu, kdy firma jen kvetla, ukončila pandemie koronaviru.



„Nikdo si u nás dopravu neobjednává, už jsem rok nevyjel, protože ani cestovní kanceláře nikam nejezdí. Našel jsem si jinou práci,“ popisuje podnikatel s tím, že v době před covidem byl pryč z domu pořád.

„Přes zimu se jezdilo hodně do německého Bad Füssingu, do Maďarska, na Slovensko. Turistické nebo poznávací zájezdy úplně skončily. Mám objednané termíny na květen, červen na Slovensko nebo do Maďarska, ale myslím, že nikdo nikam nepojede,“ říká Kubík.

Právě jednodenní poznávací zájezdy s turistickou tematikou nebo relaxační zájezdy do termálních lázní po České republice a okolních příhraničních oblastech nabízela jeho cestovní agentura.

I ta je už rok zavřená. „Na té ale nejsem závislý, protože mě převážně živí doprava. Mám přesně dva roky do důchodu, to vydržím. Uvidíme, jak se situace do té doby vyvine,“ míní Kubík.

Podobně mluví i další majitelé menších cestovek v kraji. „Situace je velice špatná. Tím, že máme kancelář od 27. prosince zavřenou, k nám nemohou přijít lidé, kteří by třeba někam jeli, jenže neumí pracovat s internetem,“ hodnotí majitelka budějovické cestovní kanceláře Máj Jarmila Čepová.

Dodává, že lidé se obávají koupit zájezd dopředu, protože nevědí, jaká bude situace v létě. „Když se loni objevil covid, všichni věřili, že brzy skončí. Zájezdy jsme ještě loni v únoru dobře rozprodali, spousta lidí měla first minute,“ vzpomíná.

Podpora od státu byla minimální

Jenže pak se situace zhoršila. Hodně lidí tak dnes vlastní vouchery ještě z minulého roku.

„A to je dělí na dvě části. Jedna chce počkat do srpna, až jim peníze cestovní kanceláře budou muset vrátit. Další dovolenou plánuje, ale zatím se bojí nahlásit přesný termín,“ ví Čepová.

Klienti této cestovní kanceláře momentálně projevují zájem jen o Řecko, kam vyrazili i loni v létě a ověřili si, že byla dovolená v době pandemie bez problémů.

„V lednu a únoru jsme už vždy věděli, jak na tom v sezoně zhruba budeme, letos jsem šťastná za každou smlouvu,“ naznačuje Čepová.

Nepříznivá situace se výrazně projevuje také ve finanční situaci cestovek. „Stát nám dal podporu Covid – cestovní kanceláře, ta ale činí dvě procenta plánovaného obratu z vlastních zájezdů. To je pro malé kanceláře, které nemají svůj vlastní produkt tak velký, neštěstí,“ krčí rameny Čepová.

Doplňuje, že její kancelář dostala za celou dobu pandemie 140 tisíc korun. „To vystačí tak na jeden měsíc na výplaty. Máme od listopadu i šest autobusů, které teď stojí, ale leasingy platíme naplno,“ dodává.

Majitelé cestovních kanceláří se shodují, že celkově ubude lidí vyrážejících na dovolenou do zahraničí. To potvrzují i data realitních makléřů, podle kterých stále více lidí hledá chatu či chalupu k dlouhodobému pronájmu nebo ke koupi.

Jedním je například Miroslav Kotalík z Tábora. „Bydlíme s rodinou v paneláku, takže jsme rádi, že se nám teď podařilo sehnat nedaleko chatu, navíc u řeky. Každoročně jsme jezdili na dovolenou k moři, minulý rok jsme ale nikde nebyli a ani letos to na velké cestování nevypadá,“ uvažuje Kotalík.

Zájem není ani o chaty a chalupy

Dovolenou v pronajatých rekreačních objektech nabízí budějovická agentura Chata tour. Jednatel Čestmír Jahn říká, že v době pandemie se mezi lidmi nezvyšuje ani zájem o dovolenou v Čechách. Naopak.

„Dělal jsem si statistiku a mám minimálně o 50 procent méně objednávek než v předchozích letech. Lidé mají strach, skoro každý se ptá, jestli jim vrátíme peníze, pokud nebudou moci přijet. Samozřejmě odpovídáme, že ano. Objednávek je ale i tak méně,“ konstatuje Jahn.

Jeho agentura nabízí chaty a chalupy v celé republice, na Slovensku a v Maďarsku. Tam zatím nepřišla jediná objednávka, stejně jako do Itálie.

„Z Jihočeského kraje bylo oblíbené Lipno a Orlík. Ani tam se ale lidé teď nehrnou,“ tvrdí Jahn.

Problém vidí i v majitelích chat, kteří se nyní příchodu cizích lidí obávají a raději sami stahují nabídky ubytování ve svých objektech.

„Máme dva vrcholy sezony. První je v lednu, únoru a březnu, což je letos pryč, a pak druhý, ke konci května a června, kdy lidé na poslední chvíli hledají možnosti, kam vyrazit na dovolenou. Určitě se Lipno a Orlík ještě prodá, ale méně lukrativní lokality jsou otázkou,“ odhaduje.

Jahn stejně jako ostatní majitelé cestovních kanceláří doufá, že situaci pomůže očkování lidí proti covidu. „Všichni doufají v očkování a že se situace změní, jinak asi cestovní ruch zanikne,“ naznačuje Čepová.