Krumlovští strážníci už nesídlí na náměstí, nově jsou v budově nádraží

Městští policisté zajišťují například povolení k vjezdu do pěší zóny, přestupky nebo evidence nálezů. To vše si mohou občané vyřídit nově na dostupnějším místě. Vchod do budovy autobusového nádraží, kudy se občané ke strážníkům dostanou, je od čerpací stanice MOL.

Odstavení aut na nezbytně nutnou dobu bude zajišťovat parkoviště před budovou. Pro delší stání je k dispozici placené parkoviště P5 u nádraží, kde je prvních 40 minut parkování zdarma.

Stěhování se provedlo z několika důvodů.

„Nová základna je na výhodném strategickém místě. Je dostupnější pro veřejnost a nabízí operativní výhody při výjezdech. Sníží se i zatížení centra,“ uvedl Jan Šítal, velitel Městské policie Český Krumlov.

„Město není jen centrum a pěší zóna, minimálně 50 procent výjezdů je mimo tyto zóny. Výhodou je také umístění přímo v oblasti častých zásahů městské policie a v blízkosti nemocnice,“ dodal Šítal. Policie opustila budovu radnice a nově funguje na adrese Nemocniční 586.

S přesunem policie souvisí i další změna, kdy povolenky k vjezdu do centra bude vyřizovat odbor dopravy. Je to i kvůli pokračujícím pracím na zábranovém systému pěší zóny a plánované digitalizaci agendy vydávání povolenek.

„Vzhledem k tomu, že město zatím nemá systém elektronického udělování oprávnění ke vjezdu a k množství povolenek, prodlužuje se platnost již vydaných dlouhodobých povolenek (modrých a zelených – pozn. autora) i na rok 2022 bez nutnosti dalšího vyřízení, s výjimkou modrých povolenek pro taxi a vozidla příležitostné přepravy osob,“ přidal vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Jan Sládek.