Covid zhoršil mezilidské vztahy, sousedé se častěji hádají kvůli prkotinám

Zmíněný muž dorazil za vedením obce krátce poté a ani on nezůstal pozadu. Stěžoval si, že na něj sousedka křičela na zahradě přes plot a přitom neměla roušku, která byla v té době při pohybu venku povinná.

„Dřív by si lidé dali štamprlu slivovice přes plot, dnes si stěžují na všechno možné,“ povzdychl si nedachlebický starosta Josef Jandouš.

Slavičínského starostu Tomáše Chmelu zase zaměstnával místní muž, který prostřednictvím advokáta sdělil radnici stížnost, že kvůli opravě a mírnému zúžení silnice nemůže autem vycouvat ze svého dvora. Na městský úřad kvůli tomu poslal šestistránkový dopis včetně fotodokumentace.

„V jednu chvíli už jsem mu řekl, že až nebude moct vyjet, tak ať mi zavolá a já mu s autem vycouvám. Už nevím, jak jinak reagovat, je to jen o řidičských schopnostech,“ poznamenal Chmela.

A není to jediný podobný případ. „Někdy si připadám jako Alenka v říši divů. Písemných podnětů nám přibývá raketovým tempem a některé jsou úplně bizarní,“ kroutí hlavou.

Starostové se shodují, že hlavně během koronavirové pandemie se některé zdánlivě banální spory vyhrotily. Nejčastěji se řeší hluk, přibylo i urážek, vyhrožování a nezdvořilosti. Obyvatelé měst a obcí jsou více podráždění a hádají se kvůli všemu možnému.

„Jedna paní přišla s tím, že soused má výstup u digestoře nasměrovaný do její zahrady, a když v neděli vaří, tak to hučí a ji to ruší. To tak postavil teď? ptal jsem se jí. Její odpověď byla: Ne, má to tam odjakživa,“ vypráví Jandouš.

„Podle mě to vystihuje současné problémy. Lidé kvůli pandemii a restrikcím tráví doma více času a jsou ve větší míře nevrlí a rozpolcení. Obávám se, že společnost se v tomhle bude těžko vracet do normálu,“ doplnil.

Obce nechtějí ještě zpřísňovat vládní opatření

Mnohé samosprávy proto nechtějí svoje obyvatele moc naštvat. Proticovidová opatření, s nimiž přichází vláda, tak z vlastní iniciativy nijak nezpřísňují. „Když nám v první koronavirové vlně stát nařídil uzavřít hřbitov, byla to hrůza. Lidé chodili nadávat nám, i když jsme s tím nemohli nic dělat,“ konstatoval starosta Hulína Roman Hoza.

„Dneska už to tak dělat nejde. Sami jsme si na městě řekli, že nebudeme nijak iniciativní a platit budou jen nařízení vlády. Nic navíc měnit nebudeme, ať lidi zbytečně nedráždíme,“ vysvětlil.

Své o tom vědí také policisté, kteří jsou při řešení sousedských sporů či stížností v první linii. „Nervozita ve společnosti se během pandemie zvětšila. Lidé spolu komunikují agresivněji a odvykli si řešit spory mezi sebou dohodou, ale stále častěji volají městskou policii,“ upozornil zástupce velitele zlínských strážníků Pavel Janík.

Jednu paní naštvalo nastartované auto stojící na ulici v deset večer, jiný člověk byl podrážděný, že s ním ve výtahu jede třicet sekund osoba bez roušky. „Kolikrát ani neřeknou svoji výtku dotyčnému ze strachu, aby jim nevynadal, a obracejí se na nás,“ poznamenal Janík.

Policisté v uniformách jsou zároveň hromosvodem, na němž se odráží vztek řady lidí vůči vládě a dalším státním orgánům. „Obecně mi schází lepší komunikace ve společnosti a respekt k názorům jiných lidí. Pandemie to bohužel ještě prohloubila,“ dodal Janík.