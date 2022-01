Strážníci se chystají na zabavování registračních značek za nezaplacené pokuty

Pokud řidič v termínu nezaplatí uloženou pokutu, může se stát, že příště najde své vozidlo bez registračních značek. Ty totiž mohou nově přímo na ulici zabavit z vozidla strážníci.

Umožňuje jim to novela zákona platná od 1. ledna tohoto roku. Jako dluh se bere nezaplacený blok na pokutu, který uděluje lidem městská policie. Na jeho zaplacení má řidič 30 dní.

Strážníci se však musí nejprve propojit s finančními odbory měst, které evidují seznamy neplatičů.

Jako jedno z prvních měst v kraji využije novinku Bohumín. Vstup do evidence dlužníků by už měl fungovat.

„Spojení s programem finančního odboru městského úřadu dolaďujeme. Dluhy na pokutách budeme kontrolovat i v Rychvaldu a Dolní Lutyni,“ řekl Roman Honysz, ředitel Městské policie Bohumín.

V Bohumíně jsou aktuálně na finančním odboru nezaplacené pokuty z dopravních přestupků za zhruba 10,6 milionu korun. „Mezi dlužníky jsou i notoričtí neplatiči,“ poznamenala vedoucí finančního odboru bohumínské radnice Monika Bonczková.

Vedení města si od legislativní úpravy slibuje pomoc při vymáhání těchto pohledávek – věří totiž, že zabavení registrační značky přiměje dlužníky zaplatit. Cedulky budou uschované na služebně městské policie, řidič tak s vozem nebude moct jezdit.

Systém se ještě musí doladit

V Havířově se začali chystat už loni. „Koncem minulého roku jsme začali s přípravami na novelu, o které jsme věděli. Jsme připraveni spustit projekt zkušebně. Na magistrátu se připravují, aby nám poskytli vstup do jejich systému nezaplacených pokut,“ uvedl ředitel Městské policie Havířov Bohuslav Muras.

Havířovští strážníci ovšem upozorňují i na to, že informace musí ze zákona sdílet dál. „Zatím nevíme, kam přesně a jak posílat hlášení o zabavení registrační značky. Tyto informace sbírá ministerstvo dopravy. Systém tedy rozjedeme až po doladění všech technických náležitostí,“ doplnil Muras.

Připravení jsou rovněž městští policisté v Opavě. „Strážníky jsme s novinkou seznámili. Zatím jsme ale neměli možnost ji vyzkoušet. Za mě je to dobrá věc a jsem přesvědčen, že během roku to využijeme. Jen uvidíme, jak často to bude,“ sdělil Marek Dýčka, mluvčí místních strážníků.

Někde mohou hned, jinde vyčkávají

Propojení s městským systémem mají v Opavě hotové už dávno, takže novelu zákona mohli rychle aplikovat.

„Strážníci evidují všechny pokuty v analytické evidenci města Opavy, v systému VERA. Všechno je tedy plně v kompetenci městské policie, my do toho nezasahujeme,“ sdělila Lenka Grigarová, vedoucí finančního a rozpočtového odboru města.

Ve Frýdku-Místku strážníci prozatím vyčkávají. „My jsme nepodnikli žádné kroky. Mělo by to vzejít z finančního odboru magistrátu. Ten nás ale ještě nekontaktoval,“ vysvětloval Ivo Kališ, ředitel tamní městské policie.

Mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Musálková Jeckelová uvedla, že finanční odbor se teď propojením svého systému s městskou policií nezabývá.

Novela zákona se vztahuje na ty dluhy, které mají řidiči na území obce, v níž je hlídka zastaví. „Řidiče budeme kontrolovat, když je zastavíme při přestupku. Nepůjde o to, že bychom cíleně vyhledávali auta, u kterých víme, že jejich majitelé nezaplatili pokutu v řádném termínu,“ uzavřel Bohuslav Muras z Havířova.