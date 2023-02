Na Miss Earth chci šaty s motivy z dudáckých krojů, říká kráska ze Strakonic

Kristýna Pavlovičová už má v hlavně plán, jak by mohla porotu na Miss Earth zaujmout. „Hlavně tím, že jsem obyčejná holka ze Strakonic,“ směje se dvacetiletá dívka.

„Ve Vietnamu jsem nikdy nebyla, takže se samozřejmě těším. Ale mám k tomu všemu i velký respekt,“ netají se blonďatá modelka.

Na soutěž do exotické země nepoveze pro Strakonice typické dudy, ale přesto chce v soutěži své rodné město připomenout. Byla by ráda, kdyby se s módními návrhářkami povedlo dostat na její soutěžní šaty nějaké znaky a motivy z dudáckých krojů.

„Kroj jako takový s sebou nepovezu, ale bylo by hezké do šatů a kostýmů zakomponovat to, odkud pocházím,“ představuje si studentka ekonomie na Vysoké škole ekonomické a technologické v Českých Budějovicích.

Kristýna Pavlovičová říká, že se k modelingu dostala skoro omylem. Před pár lety poslala přihlášku do jiné soutěže i s fotkami. „Ty jsme udělali v obýváku. Předtím jsem s focením žádné zkušenosti neměla. Takže i ve Vietnamu to asi bude pro mě trošku náročnější než pro holky, které s modelingem mají víc zkušeností,“ tuší studentka.

„Nechám tomu volný průběh“

Dopředu už ví, s jakým cílem se vydá na podzimní soutěž v daleké zemi. „Nechci se dopředu z ničeho hroutit. Budu to brát tak, jak to je. Když pojedu za týden domů, nic se nestane. Na soutěži budou různé přehlídky šatů, focení a podobně. Jsou tam zařazené volné disciplíny, jako je tanec či zpěv. Já zatím nic netrénuji, nechám tomu opravdu volný průběh,“ naznačuje.

Sama sebe popisuje jako upřímnou a zdravě sebevědomou dívku. „Nechci se příliš podceňovat, ani si moc neberu k srdci nějaké negativní věci, které o mně třeba říkají jiní,“ přidává Pavlovičová.

Nehledě na výsledky z Vietnamu má Kristýna před sebou jasnou vizi, chce se dál věnovat fotomodelingu. „Například focení kampaní pro oděvní společnosti a podobně,“ dodává s tím, že i ona sama ráda stojí na druhé straně fotoaparátu a fotí ostatní.

Úspěch v soutěži Česká Miss Essens 2022 přinesl Kristýně Pavlovičové i některé povinnosti, jako je práce pro modelingové agentury či prezentace a propagace soutěže na sociálních sítích.

„Není to však tak, že nám někdo stojí za zády a říká, co máme přesně dělat. Ale zatím to není ani tak horké s mojí slávou, nerozdávám na ulici stovky podpisů. Uvidíme, co bude po Vietnamu,“ směje se modelka. „Já určitě zůstanu pořád obyčejná. To vím,“ doplňuje.