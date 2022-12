Česko má novou královnu krásy. Je jí studentka Vanesa Švédová

Do superfinálové čtyřky vybrané porotou se dostaly soutěžící Nicole Šáchová, Kristýna Pavlovičová, Marie Danči a Vanesa Švédová. Diváci rozhodli, že Marie Danči z Krnova bude zastupovat Česko na světové soutěži Miss Global a na Miss Earth pojede Kristýna Pavlovičová ze Strakonic.

Ještě před velkým finále soutěže krásy, která se letos změnila na formát reality show a opět se vrátila na televizní obrazovky, porota vybrala Sáru Mikulenkovou, aby Česko reprezentovala na světovém finále Miss Universe.

„Česká Miss Essens boří tradice a stereotypy soutěží krásy a představuje se ve zcela nové podobě. Chceme ukázat diverzitu, krásu všech podob, neškatulkuje modelky do jasných vzorců. Každá z dívek je totiž jedinečná, dokonalá díky svým odlišnostem a má šanci prosadit se nejen u nás, ale i ve světě,“ říká ředitel soutěže a jeden z porotců Roman Holárek.

Kromě majitele modelingové agentury Pure do poroty usedli modelka Pavlína Němcová, Česká Miss 2016 Andrea Bezděková a majitel firmy Essens Michal Kovář. Velké finále soutěže krásy moderoval herec Tomáš Měcháček. Během večera vystoupily například kapely Mirai, Lake Malawi a We Are Domi.