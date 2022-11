Top 20 Miss Czech Republic v plavkách. Soutěží i dcera hokejisty Šlégra

„Jsem velmi ráda za to, jaké kvalitní slečny k nám opět dorazily. Bylo to velmi náročné, první den jsme měli vybráno 117 dívek, které vzešly z jedenácti castingů po celé České republice. Celý den jsme z nich pak vybírali top třicet dívek,“ popisuje zakladatelka a ředitelka Miss Czech Republic Taťána Makarenko.

Tu čekal před pár dny s celým týmem a porotou nelehký úkol. „Dnes jsme vybraly z top třicítky dvacet finalistek. Měly jsme sice eliminovat pouze deset dívek, ale i tak to bylo velmi těžké, rozhodnout se, koho pošleme domů. Každá z nich měla totiž na to, aby mohla být součástí kontinuální spolupráce s Miss Czech Republic,“ svěřila se bývalá modelka.

Semifinále Miss Czech Republic 2023 (listopad 2022)

Vybranou dvacítku dívek nyní čeká společné soustředění, kde budou probíhat další výzvy (takzvané challenge) a tým bude dívky připravovat na velké finále, které se uskuteční 13. května 2023.

„I přesto, že je to až za půl roku, je to v mnohém krátká doba. Například i proto, že některé slečny jsou v modelingu úplní nováčci a neumí zatím tolik chodit na podpatcích. Je to pro ně úplně nová sféra, kam se musí stylizovat,“ vysvětluje Makarenko.

„Na druhou stranu máme spoustu času na to, dívky poznat, což je pro mě a moji soutěž velmi důležité. Krása totiž opravdu není všechno. Těším se, až budeme s celým týmem pracovat na tom, aby dívky byly ve finále tou nejlepší verzí sama sebe,“ říká.

Dívky čeká stejně jako každý rok společné soustředění v Čechách a zahraničí. „Můžete sami sledovat, jak se dívky budou profilovat. Určitě si mezi nimi najdete i své favoritky. Jsou tam krásné blondýnky i brunetky. Letos nám chybí zrzka, ta byla loni jednou z vítězek. Jsem velmi šťastná, že dívky mají stále velkou chuť se přihlásit do Miss Czech Republic,“ dodává ředitelka.

Soutěž s původním názvem Miss Face Czech Republic založila Taťána Makarenko v roce 2010. Záměrem bylo uspořádat v České republice soutěž krásy pro dívky ve věku od 17 do 25 let, ve které nerozhodují jen výška a míry, ale především půvab a sympatie.