Co se vám vybaví, když si vzpomenete na finálový večer Miss Earth před deseti lety, který jste nakonec vyhrála?

Přijde mi, jako by to bylo včera, kdy jsem nerozuměla finálové otázce, v zákulisí hledala šaty na finální defilé, oholili mi obočí a spadla jsem před porotou. To jsou nezapomenutelné chvíle. (smích)

Stoupnete si před porotu bez make-upu. Hodně dívek s tím mělo problémy. Plakaly, dělaly hysterické scény, některé se raději vymluvily, že onemocněly.